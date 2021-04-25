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Онлайн-гипермаркет «Е-доставка»: выгода, не выходя из дома, в любой точке Беларуси
Источник материала: ОНТ
Чтобы быть победителем на рынке, мало продумывать решения. Надо действовать. И решительно. Именно тогда покупатель проголосует, что называется, рублём. В сервисе «Е-доставка» решили, что должны быть первыми, и начали снижать цены. Результат можно посчитать по чеку, сравнив позиции, как на специализированных онлайн-сервисах, так и просто посетив магазины разных сетей.
В розничной торговле законы конкуренции особенно заметны. Крупные торговые сети выигрывают у мелких частников, предлагая товары по более низким ценам. Прежде всего, за счёт объёмов и возможности играть с поставщиками на понижение. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. А это значит, что, сравнивая предложения, можно существенно сэкономить.
По данным онлайн-сервиса для сравнения цен INFOPRICE.BY, цены в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» в среднем на четверть ниже, чем в других крупных магазинах. Касается всего: от продуктов питания до электроники и бытовой техники (да, привезут и её).
Особенно сильно выигрывают цены на кофе, чай, шоколад и конфеты, макароны, крупы, растительные масла, мука, подгузники для детей и корма для животных.
Например, по данным сайта INFOPRICE.BY, покупая крупы, в других магазинах можно переплатить до 33% по сравнению с «Е-доставкой». А разница в цене на фрукты и ягоды достигает 39%!
Снижены цены в «Е-доставке» на овощи, молочную продукцию, колбасы и мясные изделия, фарши, рыбу и морепродукты. При этом выбор на сайте e-dostavka.by гораздо больше, чем в любом гипермаркете – более 120 тысяч наименований. Внимание к отечественным товарам – продукции белорусских производителей.
«Е-доставку» выбирают все. Люди любых возрастов и профессий. В числе самых активных покупателей – многодетные и пенсионеры. Это реальный способ существенно сэкономить. Тем более при сумме заказа от 60 рублей покупки доставят бесплатно.
Татьяна Раткевич – пенсионерка. Живёт в Заславле. Заказывает и себе, и соседке, которая не пользуется интернетом. И не только продукты, но и бытовую технику. До этого купила мультиварку, кофемолку, плойку. Сейчас мясорубку.
Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» завоевал доверие Татьяны Раткевич.
В деревне Дички, где живет пенсионерка София Пешко, вообще нет магазина. Хоть и до столицы всего полчаса езды.
А это Минск. Татьяна Шевцова принимает заказ. Продукты для семейного ужина. И уже готовится кулинарить.
Среди покупок не только продукты.
Заметила покупательница и снижение цен на товары в «Е-доставке».
Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» работает по всей стране. Заказы доставляются в любой населенный пункт Беларуси. При сумме заказа от 60 рублей не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину привезут прямо к вам домой с бесплатной доставкой и в самую отдаленную деревню.
Решение о снижении цен и расширении ассортимента в компании считают закономерным. В интернете покупать выгоднее, и это мировой тренд, от которого Беларусь не отстает. Цены для покупателя снижаются за счет оптимизации расходов торговли. И пример новых тенденций рынка, который уже успели оценить покупатели, – работа онлайн-гипермаркета «Е-доставка», в котором можно купить всё и по-настоящему выгодно.
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Чтобы быть победителем на рынке, мало продумывать решения. Надо действовать. И решительно. Именно тогда покупатель проголосует, что называется, рублём. В сервисе...
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