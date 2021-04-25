Онлайн-гипермаркет «Е-доставка»: выгода, не выходя из дома, в любой точке Беларуси

Источник материала: ОНТ

Чтобы быть победителем на рынке, мало продумывать решения. Надо действовать. И решительно. Именно тогда покупатель проголосует, что называется, рублём. В сервисе «Е-доставка» решили, что должны быть первыми, и начали снижать цены. Результат можно посчитать по чеку, сравнив позиции, как на специализированных онлайн-сервисах, так и просто посетив магазины разных сетей.





В розничной торговле законы конкуренции особенно заметны. Крупные торговые сети выигрывают у мелких частников, предлагая товары по более низким ценам. Прежде всего, за счёт объёмов и возможности играть с поставщиками на понижение. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. А это значит, что, сравнивая предложения, можно существенно сэкономить.

По данным онлайн-сервиса для сравнения цен INFOPRICE.BY, цены в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» в среднем на четверть ниже, чем в других крупных магазинах. Касается всего: от продуктов питания до электроники и бытовой техники (да, привезут и её).

Особенно сильно выигрывают цены на кофе, чай, шоколад и конфеты, макароны, крупы, растительные масла, мука, подгузники для детей и корма для животных.

Например, по данным сайта INFOPRICE.BY, покупая крупы, в других магазинах можно переплатить до 33% по сравнению с «Е-доставкой». А разница в цене на фрукты и ягоды достигает 39%!

Снижены цены в «Е-доставке» на овощи, молочную продукцию, колбасы и мясные изделия, фарши, рыбу и морепродукты. При этом выбор на сайте e-dostavka.by гораздо больше, чем в любом гипермаркете – более 120 тысяч наименований. Внимание к отечественным товарам – продукции белорусских производителей.

«Е-доставку» выбирают все. Люди любых возрастов и профессий. В числе самых активных покупателей – многодетные и пенсионеры. Это реальный способ существенно сэкономить. Тем более при сумме заказа от 60 рублей покупки доставят бесплатно.

Татьяна Раткевич – пенсионерка. Живёт в Заславле. Заказывает и себе, и соседке, которая не пользуется интернетом. И не только продукты, но и бытовую технику. До этого купила мультиварку, кофемолку, плойку. Сейчас мясорубку.

Татьяна Раткевич: «Заказываю для себя, для соседки. Она бакалею в основном просит. Она не владеет компьютером. Пожилой человек, больные ноги, ей тяжело ходить по магазинам. Мы вот кооперируемся с соседкой, потому что минимальная сумма заказа 60 рублей. Мы сплюсуем свои желания, и как раз выходит такая сумма. Довольна она, довольна я. Родителям в деревню. Раз в месяц обязательно. Разнообразные продукты. Ассортимент большой. Начиная от фруктов, молочко, мясо, бакалея. А "Дом и дача" у меня вообще любимый раздел. Видите, участок. И семена. И бытовую технику. В компьютере все видно. Все шире и шире ассортимент. Узнала, что и техника, и холодильники там есть».

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» завоевал доверие Татьяны Раткевич.

Татьяна Раткевич: «Я по натуре домосед. Мы живем за городом. Больших магазинов рядом нет. В первый раз заказала. Все привезли качественное, вовремя, очень вежливые мальчики-курьеры. Мне понравилось. И с тех пор мы с «Е-доставкой» дружны. Для меня палочка-выручалочка. Последний чек порадовал. По конечной сумме получилось дешевле!»

В деревне Дички, где живет пенсионерка София Пешко, вообще нет магазина. Хоть и до столицы всего полчаса езды.

София Пешко: «Творог, молочку беру, рыбу, курицу. Потом овощи. И фрукты. Очень удобно. Нам пенсионерам особенно. Нет магазина в деревне. Мы раз в неделю заказываем, и нас это очень устраивает. Особенно, когда эта пандемия. Мы пенсионеры не хотим ходить. Очень удобно! Закажешь, что нужно, привезут во-время. Водители вежливые. Продукты качественные. Я сама заказываю. Порошки, все моющее тоже заказываю».

А это Минск. Татьяна Шевцова принимает заказ. Продукты для семейного ужина. И уже готовится кулинарить.

Татьяна Шевцова: «Обычно в "Е-доставке" мы берем всё, что используется в хозяйстве. Это то, что много весит. Бакалея, минералка, соки, мясо, яйца, сладости. Все, что надо в семье. Заказываешь, а нужно и это, и это, и это. По итогу три пакета. 100 рублей. Меньше редко бывает. Раз в месяц, два беру. Семья большая. "Е-доставка" выручает. Много готовлю, беру все свежее».

Среди покупок не только продукты.

Татьяна Шевцова: «Стиральные порошки, корм для кошки. Наполнитель. Меня заинтересовали обои. Летом ремонт. Не надо бегать выбирать. Можно заказать, и привезут».

Заметила покупательница и снижение цен на товары в «Е-доставке».

Татьяна Шевцова: «Если сравнивать, то стало дешевле. В магазине дороже, чем в "Е-доставке", поэтому стало выгоднее. Дешевле фрукты, овощи, кофе».

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» работает по всей стране. Заказы доставляются в любой населенный пункт Беларуси. При сумме заказа от 60 рублей не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину привезут прямо к вам домой с бесплатной доставкой и в самую отдаленную деревню.

Решение о снижении цен и расширении ассортимента в компании считают закономерным. В интернете покупать выгоднее, и это мировой тренд, от которого Беларусь не отстает. Цены для покупателя снижаются за счет оптимизации расходов торговли. И пример новых тенденций рынка, который уже успели оценить покупатели, – работа онлайн-гипермаркета «Е-доставка», в котором можно купить всё и по-настоящему выгодно.

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