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Почему нельзя часто ходить в баню? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Если часто ходить в баню и обливаться горячей водой, это может плохо сказаться на коже,
По словам Шестовой, купероз, как правило, появляется на подбородке, щеках и крыльях носа. Без помощи специалиста от этого дефекта не получится избавиться.
ФОТО: freepik
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Если часто ходить в баню и обливаться горячей водой, это может плохо сказаться на коже, сообщила РИА «Новости» врач-косметолог Марина Шестова. По словам Шестовой,...
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