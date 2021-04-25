Почему нельзя часто ходить в баню? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Если часто ходить в баню и обливаться горячей водой, это может плохо сказаться на коже, сообщила РИА «Новости» врач-косметолог Марина Шестова.

По словам Шестовой, купероз, как правило, появляется на подбородке, щеках и крыльях носа. Без помощи специалиста от этого дефекта не получится избавиться.

ФОТО: freepik





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