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Как обрабатывать деревья, чтобы защитить их от болезней и вредителей? Рассказывает селекционер

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как обрабатывать деревья, чтобы защитить их от болезней и вредителей? Рассказывает селекционер

С приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. И на первый план у тех, кто хочет получить хороший урожай, выходит уже не эстетика, а своевременная подкормка и обработка деревьев от вредителей. Если не сделать это вовремя, можно полностью лишиться урожая. 

Что должен сделать заботливый хозяин – смотрите в сюжете программы «Метеогид» на ОНТ.  

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С приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. И на первый план у тех, кто хочет получить хороший урожай, выходит уже не...
 
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