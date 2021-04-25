Как обрабатывать деревья, чтобы защитить их от болезней и вредителей? Рассказывает селекционер

Источник материала: ОНТ

С приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. И на первый план у тех, кто хочет получить хороший урожай, выходит уже не эстетика, а своевременная подкормка и обработка деревьев от вредителей. Если не сделать это вовремя, можно полностью лишиться урожая.

Что должен сделать заботливый хозяин – смотрите в сюжете программы «Метеогид» на ОНТ.



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