|
Кот ищет дом! Сотрудники автосервиса нашли в капоте машины породистого питомца – он будет рад обрести хозяев
Источник материала: ОНТ
Породистого кота нашли сотрудники автосервиса в капоте машины. Вероятнее всего, он заблудился. Пока животное живет в комфортных условиях, но очень ищет старых или новых хозяев и обещает согревать их в любую погоду.
Если вы хотите забрать питомца к себе и готовы о нем заботиться, звоните на горячую линию ОНТ по телефону 8 017 217 04 24.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот ищет дом! Сотрудники автосервиса нашли в капоте машины породистого питомца – он будет рад обрести хозяев
Породистого кота нашли сотрудники автосервиса в капоте машины. Вероятнее всего, он заблудился. Пока животное живет в комфортных условиях, но очень ищет старых или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)