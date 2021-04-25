Кот ищет дом! Сотрудники автосервиса нашли в капоте машины породистого питомца – он будет рад обрести хозяев

Источник материала: ОНТ

Породистого кота нашли сотрудники автосервиса в капоте машины. Вероятнее всего, он заблудился. Пока животное живет в комфортных условиях, но очень ищет старых или новых хозяев и обещает согревать их в любую погоду.

Если вы хотите забрать питомца к себе и готовы о нем заботиться, звоните на горячую линию ОНТ по телефону 8 017 217 04 24.





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