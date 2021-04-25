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Погода в областных центрах Беларуси с 26 апреля по 2 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 26 апреля по 2 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

На уходящей неделе погода не радовала – дожди, град и мокрый снег прошли по Беларуси. Конец апреля и начало мая также будут прохладными. 

Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в начале следующей недели. Ночью температура воздуха будет -4°C...+1°C. Днем в понедельник прогнозируется +3°C…+7°C, во вторник от +3°C по северу до +10°C по юго-западу. 

На большей части страны осадки пройдут и в середине недели. В ночные часы температура воздуха составит -3°C…+3°C. Днем от +3°C по западу до +12°C по юго-востоку.

Дожди ожидаются также в конце недели. Температура воздуха ночью будет -2°C…+3°C. Днем в четверг ожидается от +4°C по Витебской области до +10°C по Брестской, в пятницу +9°C…+12°C.

В следующие выходные погода будет облачная с прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит +1°C…+6, днем в субботу +10°C…+13°C, в воскресенье в середине дня +8°C…+13°C.

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На уходящей неделе погода не радовала – дожди, град и мокрый снег прошли по Беларуси. Конец апреля и начало мая также будут прохладными.  Осадки в виде мокрого...
 
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