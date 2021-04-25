Лукашенко о подготовке покушения: На уничтожение резиденции вместе с Главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера – $1 млн

Источник материала: ОНТ

Новая жизнь для мест со старой проблемой – не единственное, о чём говорили во время рабочей поездки. Президент подробно рассказал о переговорах с Владимиром Путиным. Недостаток информации всегда провоцирует спекуляции и подогревает фантазию диванных экспертов. Так было и в этот раз. Пожалуй, самое главное – ни о каком объединении двух стран речи на переговорах в Москве не шло и идти может. Объяснил Александр Лукашенко, что подразумевает то самое «принципиальное решение», которое Президент намерен принять в ближайшее время. Заявление было сделано на субботнике, и за неделю каких только версий не появилось в медиа-пространстве! Суть в том, чтобы наделить Совет безопасности президентскими полномочиями в случае крайней необходимости.





Вообще в журналистском этикете принято острые вопросы оставлять на эндшпиль общения, но современные проблемы требуют современных решений. Кажется, и сам Александр Лукашенко понимал, что репортеры государственных СМИ очень хотят знать о деталях недавних переговоров с Владимиром Путиным. Особенно с учетом того, что оппоненты в этой протокольной тишине могут позволить себе откровенные фантазии.

Президент продолжил на примерах, от физически небольших, как кооперация в производстве микросхем, до глобальных политических. К ним относится и вопрос, который порой нет-нет да и становится больным в интернете: российские военные базы в Беларуси. Говорили ли об этом с Путиным? Александр Лукашенко отвечает без вопросов.

Все эти военно-политические вопросы, это понимает каждый, так или иначе сводятся к противостоянию Вашингтона и Москвы. И раз уж Минск втянут в эту игру – то говорить об этом можно. Тем более, что по ещё одной архиострой теме – подготовке покушения на Президента – тоже есть звездно-полосатый след. Ведь у одного из задержанных заговорщиков американское гражданство. Затронув эту тему, Александр Лукашенко только усилил аппетит журналистов к новой информации. Ведь те, кого поймали на откровенном обсуждении силового переворота, сейчас пытаются, как говорится, замылить тему, мол, это же только разговоры.

Президент как человек, который внимательно следит за инфополем, решает сам пояснить следующую тему, которая вызвала неделю назад бурную дискуссию. В прошлую субботу Александр Лукашенко анонсировал некое важнейшее за 25 лет решение. Ждать умеют не все – вот и поползли слухи. Сегодня эти слухи поползут обратно.

А ещё обсудили работу журналистов, которой сейчас очень много и которая очень важна, немного пошутили и прощались в отличном настроении и с улыбкой. Даже несмотря на то, что наровлянский апрель с самого утра упрямо возвращал всех в зиму.

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