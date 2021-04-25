«Порядок надо навести в стране, чтобы потом локти не кусать». Лукашенко посетил Наровлянской район

Источник материала: ОНТ

Заповедные места, в которых время не остановилось. Не изменяя себе, Президент в канун годовщины Чернобыльской трагедии посещает пострадавшие районы. Сегодня Александр Лукашенко побывал в Наровлянской части Полесского радиационно-экологического заповедника. Когда-то это был населённый пункт, и жизнь била ключом. Спустя 35 лет там вновь получают чистые продукты и разводят животных.





Но сегодня этого уже недостаточно. Президент призывает разработать новую программу развития пост-чернобыльских регионов и приложить в ближайшие пять лет максимум усилий, чтобы использовать потенциал этих мест.

Аномалии погодные с территорией никак на связаны – в регионе, пострадавшем от Чернобыльской АЭС, сегодня, как везде по стране: заморозки, снег, солнце, снова снег – и это в конце апреля. Вертолёт Президента на территорию Полесского заповедника опустился в ветреную и пасмурную погоду, но буквально накануне видимость на Гомельщине была куда лучше. Александр Лукашенко с воздуха оценил качество посевных работ во всей области и к этой теме ещё вернётся, пока же речь о трёх районах: Хойникском, Брагинском и Наровлянском.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома: «Вводим земли в оборот… 256 млн денег, начинаем добычу нефти. Четыре скважины в Хойникском районе будет, а через шесть лет переходим на добычу».

Таковы перспективы местности, которую 35 лет назад предлагали оградить глухим забором и просто забыть. Это, может, и проще, но страх ведь не лучший советчик. Поэтому государство вместе с учёными отвоёвывало у последствий катастрофы километр за километром. В результате есть города и посёлки, где люди живут в безопасности, но есть и территории, пригодные лишь для промышленных целей.

Наровля известна также зефиром, мармеладом и собственной версией легендарной «коровки». Однако кондитерская фабрика удержалась на плаву не без спасательного круга. Пару недель назад она де-юре вошла в состав одного из крупнейших производителей отрасли – фабрики «Спартак». Создание кондитерских кластеров в прошлом году обсудили на совещании во Дворце Независимости, сегодня их результат.

Но всё же главное богатство здешних земель – лес, именно он может стать драйвером и для Наровлянского, и для двух других районов. Опыт у Беларуси более чем успешный, постепенно от экспорта кругляка страна повсеместно переходит на реализацию продукта с высокой добавленной стоимостью. Механизм запущен, но Президент продолжает следить.

Александр Лукашенко настаивает: к этой местности нельзя подходить, используя общие принципы. Глава каждого из районов должен иметь подробный план, более того: этот план должен стать программой действий.

От правительства Президент ждёт конкретный бизнес-проект и, что важно, в сжатые сроки. На то есть причины. Земли, может, и не лучшие, но для лучшего результата важна дисциплина. Это Александр Лукашенко уже проверил не раз. Поэтому спрос за результат со знанием дела.

Весь разговор происходит там, где люди не живут. Но работают. Полесский радиационно-экологический заповедник объединяет три те самых района Гомельской области. Места здесь не всегда чистые, но эксперимент показал – пчёлам для определения безопасных территорий и дозиметр не нужен. Пасек здесь уже четыре. В 2017 году на одной из них Президент бывал и одобрил. С тех пор мёда здесь добывают в пять раз больше. Конкретно эту пасеку построили рядом с выселенной деревней Тешков: люди отсюда уехали сразу после Чернобыльской аварии. Эксперимент с пчёлами – самое начало возрождения некогда «грязной» территории. И абсолютно успешный. На цветках вместе с нектаром, пыльцой и прополисом пчёлы собирают радионуклиды. Удивительно, но их содержание в местном мёде намного ниже допустимых уровней.

Были решения, касающиеся не только Гомельщины. Так уж вышло узнавая – о проблеме, Александр Лукашенко инстинктивно ищет решение. Вообще, что касается этого региона, Президент своим примером доказывает его безопасность для людей. Сам каждый год хотя бы пару недель живёт на Полесье, сам пробует и местные продукты – вот уж действительно гарантия качества.

Ещё один символ новой жизни в наровлянской отселёнке – конеферма на 55 голов. Породистых «русских тяжеловозов» доставили сюда из Хойникского района сразу после визита Главы государства в 2017 году. По сути, это теперь тоже научная лаборатория. Здесь изучают воздействие радиации на животных, на их воспроизводство. Следят за процессом накопления радионуклидов в организме. К тому же это становится довольно успешным племенным бизнесом и уже начинает приносить доход.

Станислав Носко, лесник Дёрновского лесничества Наровлянского района: «Они вес набирают, большой вес, простую лошадь невыгодно – она 300-350 килограммов, а эти, если хорошая кормовая база летняя, они могут достигать до 900 килограммов».

И эта конеферма, как те пчёлы, как и производства, как и вообще жизнь людей в этой части Гомельской области, стали возможны только благодаря соответствующим решениям Главы государства. Да, уже многое удалось, но останавливаться Александр Лукашенко не намерен.

Президент уверен, само время подтвердило правильность принятых решений. Сегодня в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районе почти 45 тысяч жителей. Здесь создают семьи, рожают детей и продолжают жить те, кто 35 лет назад лицом к лицу столкнулся с угрозой радиации.

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