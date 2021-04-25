Лунный календарь на неделю с 26 апреля по 2 мая: сейте арбузы, дыни, огурцы и тыкву

Источник материала: ОНТ

Реализовать давние планы, оценив все возможные риски, попробуйте 29 апреля. 2 мая, в воскресенье, хороший день для реализации творческих идей.

Приятная новость для метеозависимых людей. На следующей неделе опасаться магнитных бурь не стоит.

Переменчивая апрельская погода не всегда давала возможность работать на огороде. Однако откладывать некуда. 28 апреля сейте на рассаду арбузы, дыни, огурцы и тыкву. 30-го – эффективный день по борьбе с вредителями, обитающими в земле. 1 и 2 мая – хорошо посадить плодовые деревья и кустарники.

В какие дни посетить парикмахера и запланировать визит к стоматологу? Ответ – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.





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