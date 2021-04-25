ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лунный календарь на неделю с 26 апреля по 2 мая: сейте арбузы, дыни, огурцы и тыкву

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 26 апреля по 2 мая: сейте арбузы, дыни, огурцы и тыкву

Реализовать давние планы, оценив все возможные риски, попробуйте 29 апреля. 2 мая, в воскресенье, хороший день для реализации творческих идей.

Приятная новость для метеозависимых людей. На следующей неделе опасаться магнитных бурь не стоит.

Переменчивая апрельская погода не всегда давала возможность работать на огороде. Однако откладывать некуда. 28 апреля сейте на рассаду арбузы, дыни, огурцы и тыкву. 30-го – эффективный день по борьбе с вредителями, обитающими в земле. 1 и 2 мая – хорошо посадить плодовые деревья и кустарники.

В какие дни посетить парикмахера и запланировать визит к стоматологу? Ответ – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реализовать давние планы, оценив все возможные риски, попробуйте 29 апреля. 2 мая, в воскресенье, хороший день для реализации творческих идей. Приятная новость для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе Opel выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и знаки - погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by