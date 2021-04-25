Тепла не будет. Погода на неделю с 26 апреля по 2 мая. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Сразу все погодные явления преподнес апрель на уходящей неделе. После затяжного периода умеренно теплой с дождями, грозами и даже с градом погоды в пятницу вновь вернулись холодные воздушные массы с севера: температура резко понизилась, задули северные ветра, а осадки идут в виде дождя и мокрого снега. Май тоже начнется с прохладной с осадками погодой.

В начале следующей недели в Беларусь продолжат поступать холодные влажные воздушные массы с поверхности акватории Норвежского моря. Будет преобладать облачная с небольшими прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -4°C...+1°C. Днем в понедельник +3°C…+7°C, во вторник от +3°C по северу до +10°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее.

В середине недели метеоусловия будет определять очередной циклон с Западной Европы. Двигаясь через нашу страну в восточном направлении, он продолжит удерживать облачную погоду. На большей части пройдут осадки различной интенсивности. В ночные и утренние часы слабые туманы, ухудшающие видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -3°C…+3°C. Днем от +3°C по западу до +12°C по юго-востоку.

Во второй половине недели сохранится влияние ненастного циклона. Перемещаясь на центральные регионы России, он сохранит облачную с небольшими прояснениями погоду. Почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -2°C…+3°C. Днем в четверг от +4°C по Витебской области до +10°C по Брестской, в пятницу +9°C…+12°C.

В следующие выходные влияние на метеоусловия станут оказывать влажные атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +1°C…+6, днем в субботу +10°C…+13°C, в воскресенье в середине дня +8°C…+13°C.

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