В Минске состоялся пленум Коммунистической партии Беларуси

Источник материала: ОНТ

Усиливать позиции на местах, информировать людей о политической ситуации в стране и мире. Это одни из вопросов, которые подняли сегодня на пленуме Коммунистической партии Беларуси.





Центральный комитет осудил предпринятую в стране попытку государственного переворота, принято соответствующее заявление. Сейчас основной упор будет сделан на работу с людьми.

Партия вышла в Интернет, ведутся аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, продолжаются и личные приёмы граждан. Девять членов партии являются депутатами Палаты представителей. Обратиться к ним могут не только однопартийцы. По любым вопросам.

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