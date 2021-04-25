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В Минске состоялся пленум Коммунистической партии Беларуси

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске состоялся пленум Коммунистической партии Беларуси

Усиливать позиции на местах, информировать людей о политической ситуации в стране и мире. Это одни из вопросов, которые подняли сегодня на пленуме Коммунистической партии Беларуси.


Центральный комитет осудил предпринятую в стране попытку государственного переворота, принято соответствующее заявление. Сейчас основной упор будет сделан на работу с людьми.

Партия вышла в Интернет, ведутся аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, продолжаются и личные приёмы граждан. Девять членов партии являются депутатами Палаты представителей. Обратиться к ним могут не только однопартийцы. По любым вопросам.

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Усиливать позиции на местах, информировать людей о политической ситуации в стране и мире. Это одни из вопросов, которые подняли сегодня на пленуме...
 
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