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Традиционный студенческий бал состоялся в БГУ
Источник материала: ОНТ
Праздник весны и танцев. В стенах Белгосуниверситета состоялся традиционный студенческий бал. Его участниками стали лучшие студенты вуза.
На паркет вышли 50 танцевальных дуэтов. Право выступать на балу еще нужно было заслужить – высокими успехами в учебе, научной и общественной жизни вуза. Вечерние платья и смокинги – ещё один важный атрибут бала. В программе танцевального вечера: вальс, аргентинское танго, полонез и кадриль. Своего волнения участники не скрывают, за плечами несколько месяцев репетиций, чтобы на один вечер погрузиться в атмосферу праздника.
Также среди участников бала выбрали лучшую танцевальную пару, титул короля и королевы вечера вручили студентам факультета международных отношений. Встречаться под звуки классической музыки стало уже хорошей традицией для талантливых и творческих студентов Белгосуниверситета.
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Праздник весны и танцев. В стенах Белгосуниверситета состоялся традиционный студенческий бал. Его участниками стали лучшие студенты вуза. На паркет вышли 50...
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