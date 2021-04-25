Традиционный студенческий бал состоялся в БГУ

Источник материала: ОНТ

Праздник весны и танцев. В стенах Белгосуниверситета состоялся традиционный студенческий бал. Его участниками стали лучшие студенты вуза.





На паркет вышли 50 танцевальных дуэтов. Право выступать на балу еще нужно было заслужить – высокими успехами в учебе, научной и общественной жизни вуза. Вечерние платья и смокинги – ещё один важный атрибут бала. В программе танцевального вечера: вальс, аргентинское танго, полонез и кадриль. Своего волнения участники не скрывают, за плечами несколько месяцев репетиций, чтобы на один вечер погрузиться в атмосферу праздника.

Оксана Толочко, участница студенческого бала БГУ: «Знаете, я думаю, что танцы будут интересны в любом возрасте. Вот сейчас посмотреть на все это, на эту красоту, на великолепие бальных платьев, на то, какие пары здесь собрались, и все настолько увлечены этим делом».

Дарья Васильева, участница студенческого бала БГУ: «Бал – это не только танцы, это вся атмосфера: очень красивые люди в красивых платьях, с прическами, макияжем. И это действительно стоит того».

Иван Янушевич, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Белорусского государственного университета: «Это инициатива самой молодежи, самих ребят, это их полностью проект. И особенно важно и значимо, и запомнится нашим ребятам, что проект в рамках празднования 100-летия БГУ. Для студентов очень важно возрождать хорошие, эстетические традиции. Вы знаете, что в БГУ самые лучшие студенты, они тянутся всегда к прекрасному. Бал – это очередная возможность у них поучаствовать в таком прекрасном мероприятии».

Также среди участников бала выбрали лучшую танцевальную пару, титул короля и королевы вечера вручили студентам факультета международных отношений. Встречаться под звуки классической музыки стало уже хорошей традицией для талантливых и творческих студентов Белгосуниверситета.

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