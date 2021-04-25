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В Минском районе Opel выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и знаки - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Вечером 24 апреля на 20 км автодороги М-3 Минск-Витебск возле деревни Марьяливо Минского района произошла авария, в результате которой погибли два человека,
Около 20.40 34-летний житель Логойска за рулем Opel не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в дорожное ограждение, а затем — в ферму дорожных знаков.
В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир погибли. В автомобиле находился еще один 30-летний пассажир, он госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
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В Минском районе Opel выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и знаки - погибли два человека
Около 20.40 34-летний житель Логойска за рулем Opel не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в дорожное ограждение, а затем - в ферму...
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