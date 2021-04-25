В Минском районе Opel выехал на разделительную полосу, врезался в ограждение и знаки - погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Вечером 24 апреля на 20 км автодороги М-3 Минск-Витебск возле деревни Марьяливо Минского района произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщает УВД Минского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

Около 20.40 34-летний житель Логойска за рулем Opel не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в дорожное ограждение, а затем — в ферму дорожных знаков.



Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир погибли. В автомобиле находился еще один 30-летний пассажир, он госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

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