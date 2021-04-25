«Надо следить за собой, а многие женщины ленивые». Похудевшая Лариса Долина ответила хейтерам

Источник материала: Tut.by

65-летняя певица Лариса Долина в последнее время заметно преобразилась. Артистка похудела на 21 килограмм, стала одеваться в сексуальные и смелые наряды, пишет cosmo.ru со ссылкой на «Собеседник».

Но часть поклонников связывает такие перемены певицы со злоупотреблением фотошопом. Долина отрицает, что ретуширует снимки: «Никакого фотошопа: ни грамма! Просто очень хороший свет и тот момент, что я сбросила 21 лишний килограмм. Вот и всё!».

Долина уверяет, что не делает ничего особенного, чтобы выглядеть моложе своего возраста, ее методы доступны всем: «Надо всегда следить за собой, что я и делаю. Всякие женские дела: маски, обертывания. Каждая женщина обязательно должна следить за собой. Благодаря этому и достигается эффект. Работать надо, а у нас многие женщины ленивые просто».