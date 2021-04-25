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Эксперт рассказала, какие меры действительно помогают в борьбе с кротом
Источник материала: Tut.by
Если у вас есть газон, цветник или огород, наверняка вам доводилось столкнуться с такой досадной неприятностью, как кроты. Какие есть действенные способы изжить их со своего участка? Как можно решить проблему? На вопросы ответила научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.
Весной и осенью кроты беспокоят владельцев участков больше всего. Как объяснила эксперт, кроты перемещаются в почве на разных горизонтах. Когда погода влажная и земля сырая, кроты поднимаются выше и копают сильнее. Летом же, в жаркую погоду, они уходят глубже и делают только продушины. На песчаных почвах работа кротов видна сильнее, чем на глинистых, поскольку ходы на песках обрушаются проще и их приходится больше ремонтировать.
— В такой период кроты не делают бесконечные горизонтальные тоннели, не выкидывают постоянно землю. Когда погода сухая, вертикальные продушины не разрушаются, кроты ими пользуются долго и меньше копают.
Для чего кроты вообще роют под землей? Как объяснила Анастасия, основная причина — поиск еды. Не стоит думать, что кроты едят корни растений (такое мнение бытует достаточно часто), кроты — насекомоядные, поэтому основной их пищей являются дождевые черви и личинки насекомых, живущие в почве. Чем влажнее погода, тем выше находятся червяки.
— В этой ситуации от нас не зависит ничего. Бороться с кротами почти бесполезно.
Способ, который работает. Но подойдет не для всех
Эксперт говорит, что не знает ни одного действительно рабочего средства против кротов, кроме механической кротоловки.
— Но это средство могут применять далеко не все. Потому что, во-первых, надо правильно закопать и установить кротоловку. А во-вторых, быть морально готовым убить крота и потом мертвого достать из земли.
Кротоловки бывают разных производителей и отличаются конструкциями. Анастасия рассказала, что лучше использовать кротоловку в виде щипцов.
— Такая кротоловка реально ловит кротов. Для этого нужно найти место крайнего хода крота — обычно оно хорошо видно. Это место между последней кротовиной и предыдущей. Между ними надо выкопать ямку до глубины, на которой проходит тоннель. В него нужно установить кротоловку, а последнюю кротовину притоптать. Когда крот поползет восстанавливать обрушенную кротовину, он попадется в эту ловушку.
О других мерах. Более простых, но сомнительных
Анастасия назвала еще несколько способов борьбы с кротами, но предупредила, что все они — ненадежные.
Ультразвуковые отпугиватели. Как говорит эксперт, бывает, что при использовании таких приспособлений кроты на какое-то время пропадают. Но не всегда это связано с тем, что на участке работает отпугиватель.
— К сожалению, бывает так, что ты сам чувствуешь работу отпугивателя. Когда он включен, то давит тебе на психику, беспокоятся собаки, и даже птицы облетают участок. Но кроты как копали, так и продолжают. А есть такие приборы, которые ты не слышишь, но их не слышит, похоже, никто, в том числе и кроты. При выборе ультразвукового отпугивателя рекомендую прислушаться к отзывам реальных пользователей, причем максимально свежим по дате размещения, так как производители часто снижают планку.
Коты и собаки. Бывает, кротов отпугивают некоторые коты. Они метят кротовины, которые становятся неприятны для кротов. Кроты постепенно уходят с участка.
— Но повезет вам с котом, не повезет — неизвестно. Потому что есть коты, которые совершенно никак не реагируют на кротов. Бывает, кстати, что кротов отпугивают собаки. Но, например, у меня есть собака и кошка, и кроты у меня тоже есть.
Минеральные удобрения. Анастасия сразу предупреждает: этот способ неэкологичен. А механизм действия здесь такой. При избытке в почве минеральных удобрений (особенно азота) кроты пропадают. Потому что черви при избытке удобрений не роются в верхнем слое почвы, они уходят глубоко либо далеко.
— Но если на участке газон, его ведь не будешь перекармливать. Потому что потом замучаешься его косить. Кроме того, переизбыток удобрений — это не здорово для почвы в принципе. Потому что дождевые черви кормятся органикой, живут там, где есть листовой опад. Избыток азота стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, и разложение органики происходит стремительно. Если органики в почве мало, то дождевых червей тоже мало. И кротам нечего тут делать, они уходят туда, где есть еда.
Газонная сетка. Если очень сильно беспокоят кротовины на газоне, при закладке газона используйте газонную сетку. Если кроты портят цветники, то стоит выбирать такие растения, у которых корни уходят глубоко, которым кротовины не наносят ущерба. Если кроты портят грядки в огороде, то проще сажать на 10% больше овощей, чтобы вам точно хватило урожая.
Ветошь, смоченная уксусом, керосином. В борьбе с кротами люди закладывают в кротовины ветошь, смоченную уксусом, керосином, валерьянкой и другими сильнопахнущими веществами. Но, по словам Анастасии, это тоже сомнительные меры.
— Этот способ может сработать, если кроту есть куда уйти. Например, ваш сад на хуторе, а вокруг — лес и поля. На маленьких дачных участках происходит постоянная миграция кротов от одних соседей к другим: кто активнее борется в данный момент, от того и бегут, как только ваши тряпки перестали пахнуть, кроты вернулись. Единственный действенный способ — отпугнуть червей, потому что это основной корм крота. Та же валерьянка червей не отпугивает, горючие жидкости — тоже. И такие препараты пока не известны. Поэтому самое эффективное средство — смириться с кротами на участке и выпить валерьянки самому, — смеется Анастасия.
«Если у вас есть кроты, значит, ваша почва здорова»
Анастасия рассуждает: на кротов можно посмотреть с другой стороны. Принять их наличие на участке и перестать с ними бороться.
— Для себя можно принять такую концепцию: если у вас есть кроты, значит, ваша почва здорова. Можно просто спокойнее к кротам относиться.
К тому же от крота есть и польза. Ведь он, помимо червей, кушает личинок майского хруща, который грызет корни растений, личинок проволочника, который вредит картофелю, клубнике.
— Кроме того, что крот создает дискомфорт своими кротовинками на газоне, он приносит и пользу. Поэтому предлагаю думать о хорошем.
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