Эксперт рассказала, какие меры действительно помогают в борьбе с кротом

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть газон, цветник или огород, наверняка вам доводилось столкнуться с такой досадной неприятностью, как кроты. Какие есть действенные способы изжить их со своего участка? Как можно решить проблему? На вопросы ответила научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.



Фото: web-zoopark.ru

Весной и осенью кроты беспокоят владельцев участков больше всего. Как объяснила эксперт, кроты перемещаются в почве на разных горизонтах. Когда погода влажная и земля сырая, кроты поднимаются выше и копают сильнее. Летом же, в жаркую погоду, они уходят глубже и делают только продушины. На песчаных почвах работа кротов видна сильнее, чем на глинистых, поскольку ходы на песках обрушаются проще и их приходится больше ремонтировать.

— В такой период кроты не делают бесконечные горизонтальные тоннели, не выкидывают постоянно землю. Когда погода сухая, вертикальные продушины не разрушаются, кроты ими пользуются долго и меньше копают.

Для чего кроты вообще роют под землей? Как объяснила Анастасия, основная причина — поиск еды. Не стоит думать, что кроты едят корни растений (такое мнение бытует достаточно часто), кроты — насекомоядные, поэтому основной их пищей являются дождевые черви и личинки насекомых, живущие в почве. Чем влажнее погода, тем выше находятся червяки.

— В этой ситуации от нас не зависит ничего. Бороться с кротами почти бесполезно.

Способ, который работает. Но подойдет не для всех

Эксперт говорит, что не знает ни одного действительно рабочего средства против кротов, кроме механической кротоловки.

— Но это средство могут применять далеко не все. Потому что, во-первых, надо правильно закопать и установить кротоловку. А во-вторых, быть морально готовым убить крота и потом мертвого достать из земли.



Фото: 3sotki.top

Кротоловки бывают разных производителей и отличаются конструкциями. Анастасия рассказала, что лучше использовать кротоловку в виде щипцов.

— Такая кротоловка реально ловит кротов. Для этого нужно найти место крайнего хода крота — обычно оно хорошо видно. Это место между последней кротовиной и предыдущей. Между ними надо выкопать ямку до глубины, на которой проходит тоннель. В него нужно установить кротоловку, а последнюю кротовину притоптать. Когда крот поползет восстанавливать обрушенную кротовину, он попадется в эту ловушку.

О других мерах. Более простых, но сомнительных

Анастасия назвала еще несколько способов борьбы с кротами, но предупредила, что все они — ненадежные.

Ультразвуковые отпугиватели. Как говорит эксперт, бывает, что при использовании таких приспособлений кроты на какое-то время пропадают. Но не всегда это связано с тем, что на участке работает отпугиватель.

— К сожалению, бывает так, что ты сам чувствуешь работу отпугивателя. Когда он включен, то давит тебе на психику, беспокоятся собаки, и даже птицы облетают участок. Но кроты как копали, так и продолжают. А есть такие приборы, которые ты не слышишь, но их не слышит, похоже, никто, в том числе и кроты. При выборе ультразвукового отпугивателя рекомендую прислушаться к отзывам реальных пользователей, причем максимально свежим по дате размещения, так как производители часто снижают планку.

Коты и собаки. Бывает, кротов отпугивают некоторые коты. Они метят кротовины, которые становятся неприятны для кротов. Кроты постепенно уходят с участка.

— Но повезет вам с котом, не повезет — неизвестно. Потому что есть коты, которые совершенно никак не реагируют на кротов. Бывает, кстати, что кротов отпугивают собаки. Но, например, у меня есть собака и кошка, и кроты у меня тоже есть.

Минеральные удобрения. Анастасия сразу предупреждает: этот способ неэкологичен. А механизм действия здесь такой. При избытке в почве минеральных удобрений (особенно азота) кроты пропадают. Потому что черви при избытке удобрений не роются в верхнем слое почвы, они уходят глубоко либо далеко.

— Но если на участке газон, его ведь не будешь перекармливать. Потому что потом замучаешься его косить. Кроме того, переизбыток удобрений — это не здорово для почвы в принципе. Потому что дождевые черви кормятся органикой, живут там, где есть листовой опад. Избыток азота стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, и разложение органики происходит стремительно. Если органики в почве мало, то дождевых червей тоже мало. И кротам нечего тут делать, они уходят туда, где есть еда.



Фото: wikipedia.org

Газонная сетка. Если очень сильно беспокоят кротовины на газоне, при закладке газона используйте газонную сетку. Если кроты портят цветники, то стоит выбирать такие растения, у которых корни уходят глубоко, которым кротовины не наносят ущерба. Если кроты портят грядки в огороде, то проще сажать на 10% больше овощей, чтобы вам точно хватило урожая.

Ветошь, смоченная уксусом, керосином. В борьбе с кротами люди закладывают в кротовины ветошь, смоченную уксусом, керосином, валерьянкой и другими сильнопахнущими веществами. Но, по словам Анастасии, это тоже сомнительные меры.

— Этот способ может сработать, если кроту есть куда уйти. Например, ваш сад на хуторе, а вокруг — лес и поля. На маленьких дачных участках происходит постоянная миграция кротов от одних соседей к другим: кто активнее борется в данный момент, от того и бегут, как только ваши тряпки перестали пахнуть, кроты вернулись. Единственный действенный способ — отпугнуть червей, потому что это основной корм крота. Та же валерьянка червей не отпугивает, горючие жидкости — тоже. И такие препараты пока не известны. Поэтому самое эффективное средство — смириться с кротами на участке и выпить валерьянки самому, — смеется Анастасия.

«Если у вас есть кроты, значит, ваша почва здорова»

Анастасия рассуждает: на кротов можно посмотреть с другой стороны. Принять их наличие на участке и перестать с ними бороться.

— Для себя можно принять такую концепцию: если у вас есть кроты, значит, ваша почва здорова. Можно просто спокойнее к кротам относиться.

К тому же от крота есть и польза. Ведь он, помимо червей, кушает личинок майского хруща, который грызет корни растений, личинок проволочника, который вредит картофелю, клубнике.

— Кроме того, что крот создает дискомфорт своими кротовинками на газоне, он приносит и пользу. Поэтому предлагаю думать о хорошем.