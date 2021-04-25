Россиянин сенсационно обыграл первую ракетку мира у него на родине

Источник материала: Tut.by

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал турнира в Белграде, обыграв первую ракетку мира, серба Новака Джоковича — 7:5, 4:6, 6:4. Матч длился почти три с половиной часа, пишет sovsport.



Источник: instagram.com/australianopen/

В последний раз теннисисты встречались между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Тогда сильнее оказался сербский спортсмен, без труда выиграв матч — 6:3, 6:4, 6:2. Но в сегодняшнем противостоянии было все по-другому.

Россиянин был посеян на турнире под третьим номером, серб же является лицом турнира и выступал перед своими родными болельщиками (он родился в Белграде). Начало первого сета вышло волнительным для обоих теннисистов, но Джокович, благодаря опыту, взял брейк и повел 3:0. Затем серб начал допускать ошибки на своей подаче, Карацев смог воспользоваться этим и выиграл первую партию — 7:5. Во втором сете Джокович постарался сразу же реабилитироваться, поведя — 2:0. Россиянин навязал борьбу, но партия осталась за первой ракеткой мира — 6:4.

А в третьем сете развернулась настоящая битва. Теннисисты не отдавали свою подачу, но при счете 3:3 россиянин сделал брейк и повел в матче. Затем Карацев не реализовал один матч-бол, но в конце концов сумел одержать сенсационную победу.

Встреча продолжалась внушительные 3 часа и 25 минут и это — самый длинный матч в текущем сезона в рамках турниров ATP. Карацев на протяжении матча старался сохранять спокойствие и придерживаться своей агрессивной манеры игры. В каждом розыгрыше мяча теннисисты демонстрировали стойкость и желание победы, но сегодня больше ошибок совершил Джокович.

Россиянин отыграл 23 брейк-пойнта, что является отличным показателем против лучшего принимающего мира (Новак никогда в карьере не уступал такое количество шансов взять подачу соперника!). Также на счету россиянина шесть эйсов, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16-ти.

Вот что Карацев сказал после победы:

«Это определенно самая крупная победа в моей карьере. Во-первых, я обыграл первую ракетку мира. Во-вторых, я показал высочайший уровень игры. Чтобы одолеть Джоковича, надо выкладываться на 150 процентов от своих возможностей, и я сумел это сделать. Во-время брейк-поинтов я ни о чем не думал. Просто выключал голову и старался сыграть максимально активно. Постараюсь подойти к финалу настолько свежим, насколько это будет возможно. И надеюсь продемонстрировать хороший теннис».

В финале россиянин встретится с победителем пары Дэниел Таро — Маттео Берреттини. Аслан имеет возможность завоевать свой второй титул в карьере, ранее он одержал победу в Дубае.

Джокович же прервал свою 11-матчевую беспроигрышную серию в Сербии. Таким образом, Карацев в чемпионской гонке обошел чемпиона «Мастерса» в Майами поляка Хуберта Хуркача и занимает теперь пятое место, а в рейтинге ATP россиянин переместился на 27-ю строчку, опередив итальянца Фабио Фонини.