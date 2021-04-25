Клубы Высшей лиги массово подписывают письмо провластных спортсменов

Источник материала: Tut.by

Долгое время среди подписантов провластного письма спортсменов было совсем немного представителей футбольной «вышки» — свои автографы оставляли в основном люди из администрации, а из тренеров и игроков отметились только рулевой «Немана» Игорь Ковалевич и Антон Шрамченко, Ярослав Яроцкий, Александр Ануфриев и Олег Евдокимов (причем вся четверка это опровергла — но из списков в итоге пропала только фамилия последнего).

Похоже, такая ситуация кого-то явно не устраивала — в начале апреля создатель независимого профсоюза игроков Александр Сверчинский рассказал, что «руководство некоторых клубов снова просит часть игроков подписать документ, аналогичный провластному письму». Инсайд оказался верным, разве что мудрить с чем-то новым никто не стал — серьезный массив футболистов сразу из четырех команд обнаружился под изначальным обращением, поддерживающим текущую власть.

«Трибуна» подробно рассказала , кто из футболистов подписал то самое письмо.

БАТЭ — вице-капитан, Волков и много молодых



Фото: БАТЭ

От Борисова под провластным письмом разом появилось девять подписей. Одну из них оставил директор и основатель детской футбольной школы БАТЭ Николай Мозоль, а все остальные — футболисты.

Самая заметная для клуба фигура в этом списке — Евгений Яблонский. Полузащитник попал в дубль БАТЭ в 2012-м, через два года дебютировал за основу — и с тех пор стабильно проводит по 20+ матчей в чемпионате. Доигрался Яблонский уже и до сборной, а в Борисове перед нынешним сезоном был выбран командой в качестве одного из вице-капитанов — в случае отсутствия Драгуна и Нехайчика с повязкой на поле выходит именно он (и в нескольких матчах так уже происходило).

Также письмо подписал 24-летний игрок ротации Дмитрий Бессмертный и ряд совсем юных футболистов (в том числе один несовершеннолетний):

Семен Лазарчик — 20 лет, пришел из «Ислочи» зимой и за БАТЭ еще не играл;

— 20 лет, пришел из «Ислочи» зимой и за БАТЭ еще не играл; Никита Супранович — 20 лет, воспитанник БАТЭ, дебютировал за клуб в матча чемпионата в первом туре со «Слуцком» (вышел на замену в самой концовке) и сыграл два полных матча в Кубке;

— 20 лет, воспитанник БАТЭ, дебютировал за клуб в матча чемпионата в первом туре со «Слуцком» (вышел на замену в самой концовке) и сыграл два полных матча в Кубке; Владислав Малькевич — 21 год, воспитанник БАТЭ, вернулся в команду после добротной аренды в «Славии», чтобы занять позицию лимитчика, но пока лишь 4 раза вышел на замену;

— 21 год, воспитанник БАТЭ, вернулся в команду после добротной аренды в «Славии», чтобы занять позицию лимитчика, но пока лишь 4 раза вышел на замену; Андрей Кудравец — 17 лет, воспитанник БАТЭ, из-за травм основных киперов провел уже два матча;

— 17 лет, воспитанник БАТЭ, из-за травм основных киперов провел уже два матча; Данила Нечаев — 21 год, пришел зимой из «Белшины», стабильно играет в старте и даже получил вызов в сборную. Интересная деталь: еще будучи игроком Бобруйска, этот защитник поучаствовал в обращении белорусских футболистов против насилия, которое вышло в сентябре 2020-го.

А еще под провластным письмом подписался Захар Волков, отбывающий сейчас двухлетнюю дисквалификацию за участие в «договорняке». В декабре 2020-го глава АБФФ Владимир Базанов рассуждал о том, что защитнику «надо дать руку помощи» и по истечении первого года бана он сможет подать апелляцию — и экс-артиллерист тогда предполагал, что «решение будет положительное». Видится ли вам связь между этими событиями?

«Витебск» — тоже много молодых, но есть и легенда клуба



Фото: twitter.com/belultras_by

От клуба с севера страны автографы оставило руководство (директор Николай Вайтюховский, его зам Андрей Лисовский, начальник программы молодежного футбола Сергей Вехтев) и штаб основной команды (главный тренер Евгений Чернухин, ассистенты Денис Ковба и Юрий Васютин, администратор Геннадий Бердник, врач Роман Прохоренко, массажист Руслан Денисов). Отметим, что главком «Витебска» Чернухин обрадовался, когда на фан-сектор в матче против минского «Динамо» пришли болельщики с флагами БРСМ и поддерживали команду.

Футболисты тоже массово подписались под провластным письмом — и, как и в БАТЭ, значительную часть поддержавших обращение составила молодежь. Так поступили 18-летние Ян Скибский и Захар Червяков, 19-летний Дмитрий Воробьев, 20-летний Максим Дробыш и 21-летние Ян Мосесов и Никита Костомаров (последний сейчас в аренде в «Нафтане») — суммарно у этих парней 15 матчей в «вышке» за «Витебск».

Письмо подписали и более опытные одноклубники. Это Глеб Рассадкин, Руслан Теверов, Андрей Шемрук, Андрей Лебедев, Алексей Янушкевич и настоящий сенатор «Витебска» Антон Матвеенко.

«Слуцк» — хватает юных подписантов и выступавших против насилия. А еще сын Вергейчика



Фото: ФК «Слуцк»

Администрация и некоторые тренеры (в основном, из ДЮСШ) «сахарного» клуба во главе с председателем Виталием Буносом подписались под провластным письмом еще в конце февраля. Теперь настал черед футболистов — обращение поддержали 11 игроков «Слуцка». В этом списке опять-таки хватает молодежи: Никите Былинкину 22 года, Андрею Потапенко 21 год, Илье Мамаю и Михаила Сачковскому по 18 лет, Андрей Крень еще на год младше — то есть это +1 несовершеннолетний футбольный подписант.

Среди более опытных игроков «Слуцка», подписавших письмо, есть любопытные персонажи. Например, два зимних новичка — вратарь Дмитрий Харитонов и нападающий Кирилл Вергейчик.

Первый являлся фигурантом дела о договорных матчах и в начале 2020-го получил от АБФФ годичный бан и штраф в 2,7 тысяч рублей. Ну, а второй приходится сыном Юрию Вергейчику — зампреду АБФФ, подписавшему провластное письмо еще в декабре вместе с остальной верхушкой федерации.

Также в списке Александр Анюкевич, Денис Образов, Илья Брановец и Егор Семенов — при этом двое последних, как и юный деф БАТЭ Нечаев, участвовали в обращении футболистов против насилия.

Кроме того, Семенов в августе ужасался фото раненой на протестах девочки и призывал «Сашу» уходить, а в сентябре праздновал гол в ворота БАТЭ, заведя руки за голову. Также полузащитник писал в своих соцсетях, что он против насилия, а марши протеста заставили его гордиться Родиной и земляками — сейчас этот пост удален.

«Ислочь» — молодежь и выступавший против насилия



Фото: «Ислочь»

В составе «волков» нашлось четыре человека, готовых подписать провластное письмо. И кроме 27-летнего кипера Владислава Василючека, это молодые футболисты — Алексей Орлович (18), Максим Ковель (22) и Александр Корзун (20).

Последний прошлый сезон отыграл в аренде в перволиговом «Слониме» — и в сентябре 2020-го также поучаствовал в обращении против насилия.