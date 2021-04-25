Водителя оштрафовали и лишили прав за сигнал на День Воли. А он пошел в суд и добился отмены постановления ГАИ

Источник материала: Tut.by

Недавно столичного водителя ГАИ Партизанского района столицы оштрафовала и лишила прав: инспекторы утверждают, что он сигналил на дороге 25 марта, в День Воли. Мужчина с наказанием не согласился и подал заявление в суд. В результате постановление ГАИ отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.



Снимок носит иллюстративный характер

Напомним, после Дня Воли ГАИ сообщала , что будет наказывать водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы. По новому КоАП за это могут дать штраф в размере до десяти базовых величин (290 рублей) с лишением прав до года или без лишения. По сообщению МВД, 25 марта ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.

В их числе оказался и автомобилист Денис, который ехал по центу столицы. Вместе с ним в салоне находились два пассажира — супруга и ее тетя. Родственники двигались от ТД «На Немиге» к ЦУМу.

— На проспекте Независимости было довольно плотное движение. Подъезжая по третье полосе к кругу на площади Победы я увидел в зеркало заднего вида, что сразу за мной стоит машина ГАИ, почему-то мигает фарами, вроде бы даже подавал сигнал, — вспоминает водитель.

С кругового перекрестка Денис не выехал — возле кафе «Березка» дежурил сотрудник ДПС, который «выдернул» из потока авто минчанина. Гаишник попросил водителя предъявить документы. Потом выявил два нарушения: у авто не пройден ТО, а на крышке багажника две наклейки — герб «Погоня» и группы «The Prodigy». За это гаишник вынес Денису предупреждение, тот расписался в документах и уехал.

— А в субботу вечером звонок на мобильник из ГАИ Партизанского района: «Приедьте к нам для составления протокола за административное правонарушение: управляя авто вы сигналили, когда в городе проходило массовое мероприятие». Объяснили, что если я не приеду, то дело запустят без меня.

В отделе ГАИ Дениса опросил капитан милиции, потом составил протокол за необоснованную подачу им звукового сигнала, изъял водительские права, вместо которых выдал временное удостоверение. Также сообщил, что в понедельник автомобилист должен прибыть к начальнику ГАИ на разбирательство.

— У начальника все было быстро и без подробностей: «Вы сигналили. Не признаете вину? Вам штраф пять базовых и лишение прав на год». При этом никаких объяснений, доказательств мне не предоставили, копию протокола не выдали. Но сказали — «обжалуйте».





Денис решил доказать свою правоту через суд. После ознакомления с материалами дела он написал жалобу, и с квитанцией, подтверждающую оплату пошлины, подал ее через РУВД Партизанского района.





21 апреля по этому делу состоялось заседание, результатом которого стала отмена постановления ГАИ и направление его на новое рассмотрение. В решении суда отмечено, что ГАИ при ведении административного процесса выполнила не все требования, закона. К тому же не все свидетели были опрошены, не установлено какие массовые мероприятия проходили в месте совершения правонарушения, не получены записи с камер наружного видеонаблюдения и нагрудных видеорегистраторов сотрудников ГАИ и прочее. В связи с этим доказательства вины Дениса недостаточно мотивированы.

— Водительские права мне не вернули: пока будет идти разбирательство придется ездить по временному талону. Не исключено, что в ГАИ меня будут вызывать снова и опрашивать. Однако, я надеюсь, что наказать меня не смогут, потому что я не виноват.