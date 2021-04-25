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Водителя оштрафовали и лишили прав за сигнал на День Воли. А он пошел в суд и добился отмены постановления ГАИ

25.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно столичного водителя ГАИ Партизанского района столицы оштрафовала и лишила прав: инспекторы утверждают, что он сигналил на дороге 25 марта, в День Воли. Мужчина с наказанием не согласился и подал заявление в суд. В результате постановление ГАИ отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.


Снимок носит иллюстративный характер

Напомним, после Дня Воли ГАИ сообщала, что будет наказывать водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы. По новому КоАП за это могут дать штраф в размере до десяти базовых величин (290 рублей) с лишением прав до года или без лишения. По сообщению МВД, 25 марта ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.

В их числе оказался и автомобилист Денис, который ехал по центу столицы. Вместе с ним в салоне находились два пассажира — супруга и ее тетя. Родственники двигались от ТД «На Немиге» к ЦУМу.

— На проспекте Независимости было довольно плотное движение. Подъезжая по третье полосе к кругу на площади Победы я увидел в зеркало заднего вида, что сразу за мной стоит машина ГАИ, почему-то мигает фарами, вроде бы даже подавал сигнал, — вспоминает водитель.

С кругового перекрестка Денис не выехал — возле кафе «Березка» дежурил сотрудник ДПС, который «выдернул» из потока авто минчанина. Гаишник попросил водителя предъявить документы. Потом выявил два нарушения: у авто не пройден ТО, а на крышке багажника две наклейки — герб «Погоня» и группы «The Prodigy». За это гаишник вынес Денису предупреждение, тот расписался в документах и уехал.

— А в субботу вечером звонок на мобильник из ГАИ Партизанского района: «Приедьте к нам для составления протокола за административное правонарушение: управляя авто вы сигналили, когда в городе проходило массовое мероприятие». Объяснили, что если я не приеду, то дело запустят без меня.

В отделе ГАИ Дениса опросил капитан милиции, потом составил протокол за необоснованную подачу им звукового сигнала, изъял водительские права, вместо которых выдал временное удостоверение. Также сообщил, что в понедельник автомобилист должен прибыть к начальнику ГАИ на разбирательство.

— У начальника все было быстро и без подробностей: «Вы сигналили. Не признаете вину? Вам штраф пять базовых и лишение прав на год». При этом никаких объяснений, доказательств мне не предоставили, копию протокола не выдали. Но сказали — «обжалуйте».


Денис решил доказать свою правоту через суд. После ознакомления с материалами дела он написал жалобу, и с квитанцией, подтверждающую оплату пошлины, подал ее через РУВД Партизанского района.


21 апреля по этому делу состоялось заседание, результатом которого стала отмена постановления ГАИ и направление его на новое рассмотрение. В решении суда отмечено, что ГАИ при ведении административного процесса выполнила не все требования, закона. К тому же не все свидетели были опрошены, не установлено какие массовые мероприятия проходили в месте совершения правонарушения, не получены записи с камер наружного видеонаблюдения и нагрудных видеорегистраторов сотрудников ГАИ и прочее. В связи с этим доказательства вины Дениса недостаточно мотивированы.

— Водительские права мне не вернули: пока будет идти разбирательство придется ездить по временному талону. Не исключено, что в ГАИ меня будут вызывать снова и опрашивать. Однако, я надеюсь, что наказать меня не смогут, потому что я не виноват.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанина оштрафовали и лишили прав за то, что он сигналил во время движения 25 марта, в День Воли. Мужчина с наказанием не согласился и подал заявление в суд. В...
 
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