Советская легенда. История создания пистолета ТТ

Источник материала: Tut.by

Пистолет ТТ не стал особо прорывным оружием, однако остался символом раннесоветской эпохи — образ политрука с ТТ, поднимающего бойцов в атаку, знаком многим с детства. 42.TUT.BY рассказывает об истории создания этого знаменитого пистолета.



Кадр из видео. Автор: Почувствуй Оружие GUNSROOM / YouTube

Один из первых советских пистолетов

На начало 20-х годов, время создания Советского Союза, страна собственного самозарядного пистолета не имела. Символами Гражданской войны стали револьвер Нагана и маузер — первый совершенно очевидно устарел, а второй никогда не производился в России и стоил очень дорого. Так что, помимо прочих проблем, перед «государством рабочих и крестьян» стоял и вопрос создания личного оружия для своих военных.

Первым «собственно советским» пистолетом стал небольшой пистолет Коровина под малокалиберный патрон 6,35×15 мм Browning. Такой боеприпас изначально разрабатывался не для армейского оружия, а для крошечных пистолетов скрытого ношения — и, соответственно, не обладал ни нормальным останавливающим действием, ни хорошей убойной силой. Потому единственным, по сути, достоинством пистолета Коровина была небольшая масса — как эффективное оружие его никто не рассматривал. Под него даже не организовали производство боеприпасов — все патроны закупались за рубежом.

К концу 20-х в СССР наконец решили, что так жить нельзя. И 13 февраля 1931 года во время очередного заседания Реввоенсовета военачальник Иероним Уборевич поднял вопрос о создании «7,62 мм малого пистолета» — будущего личного оружия командирского состава Советского Союза.

Патрон для ТТ



Фото: wikipedia.org

Патрон для нового пистолета выбирался долго и мучительно. Никаких пистолетных патронов в СССР 20-х годов не производилось вообще. Да, был патрон для нагана, но он являлся крайне специфическим боеприпасом, созданным под конкретную модель — адаптировать его к другому оружию было практически невозможно. Кроме того, новый патрон очевидно требовался не только для пистолетов, но и для зарождающегося класса пистолетов-пулеметов. По результатам всех испытаний и споров лучшим был признан классический 9×19 Parabellum — до сих пор это самый распространенный пистолетный боеприпас в мире.

Однако СССР на тот момент являлся крайне небогатой страной, и в Союзе оружие производилось исключительно под калибр 7,62 миллиметра — пулеметы Максима, наганы, винтовки Мосина. Поэтому и было принято решение остановиться на калибре 7,62 — чтобы из бракованных винтовочных стволов делать стволы для пистолетов-пулеметов. В свое время так же поступили в Российской Империи, принимая на вооружение наган.

В итоге военные остановились на популярном патроне 7,63×25 — именно таким снаряжался Mauser C96. Правда, к останавливающему действию патрона было немало претензий — чем меньше калибр, тем меньше этот показатель — однако вопросы экономии победили.

В 1929 году был объявлен конкурс на самозарядный пистолет, в котором и победило оружие Федора Токарева, известное нам как ТТ. Самозарядный пистолет давал командирам Красной армии возможность, которую совершенно исключал наган: при необходимости быстро перезаряжаться.

Конструкция первого советского самозарядного пистолета



Фото: wikipedia.org

Особенно оригинальных решений Токарев при конструировании пистолета применять не стал: в основном ТТ представлял собой пистолет Браунинга образца 1903 года, плюс система запирания затвора от Colt M1911 (не стоит обманываться словом «кольт», это оружие конструкции все того же Браунинга). Правда, имелись и оригинальные нововведения: так, все части ударного механизма, в отличие от пистолетов Браунинга, были объединены в одну колодку — это упрощало смазку и чистку пистолета.

17 июля 1930 года будущий ТТ принял участие в конкурсе на пистолет Красной армии — конкуренцию ему составляли 17 моделей, включая зарубежные. Участвовали пистолеты Коровина, Прилуцкого, Вальтера, Браунинга и даже знаменитый Parabellum.

К этому времени СССР уже приобрел лицензию на производство патронов 7,63×25 — так что все предлагаемые образцы оружия были адаптированы под этот патрон. В итоге всем зарубежным и советским пистолетам не удалось обойти модель Токарева — ТТ оказался победителем, и вскоре был получен первый заказ на 1000 единиц. Так появился первый советский самозарядный пистолет.

Оружие не было лишено недостатков, и даже после победы в конкурсе его пришлось несколько лет доводить: в массовое производство ТТ пошел только в 1933 году и получил в итоге название «Пистолет Токарева образца 1933 года (ТТ, Тульский, Токарева)». Тем не менее это был уже настоящий современный пистолет с магазином на восемь патронов и автоматикой на основе отдачи с коротким ходом ствола. Плюс он был не слишком тяжелым, хотя и недостаточно эргономичным.

Правда, имелись и недостатки. В ТТ изначально отсутствовал предохранитель — его роль играл курок, который можно было поставить на предохранительный взвод. Однако в этом случае излишне напрягалась боевая пружина пистолета, что приводило к ее значительному износу и возможности осечек. В результате износа деталей ударно-спускового механизма зачастую имели место самопроизвольные выстрелы.

Другим недостатком пистолета оказалась неудачная фиксация магазина: стрелок мог случайно нажать большим пальцем на кнопку защелки и в критический момент остаться без патронов.

Тем не менее перечисленные минусы не смогли перевесить плюсов, а слабое останавливающее действие пули неплохо компенсировалось высокой дульной энергией и настильностью траектории. Пистолет ТТ оказался не лучшим оружием в истории, но был вполне достаточен для выполнения задач в свое время. С ним Красная армия прошла всю Великую Отечественную, и с вооружения «Тульского Токарева» сняли только в 1960-х — и даже после этого оружие служило в различных ведомствах.

«Второе рождение» ТТ пережил в девяностых, когда этот пистолет стал излюбленным оружием многих киллеров в бандитских разборках. Но, как говорит Леонид Каневский, это уже совсем другая история.