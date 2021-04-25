«КПСС — на Чернобыльскую АЭС». Горячий апрель-91 в объективе минского школьника

Коллеги из других СМИ уже прокрутили тему 30-летия одного из самых громких событий новой истории Беларуси — массовых акций протеста и забастовок, прокатившихся по республике в апреле 1991-го после резкого — в несколько раз — повышения цен и тарифов, которое инициировало советское правительство во главе с Валентином Павловым.





Корреспондент Naviny.by несколько недель назад решил наконец отпечатать более двух десятков черно-белых пленок, отснятых в 1990—1995 годах, проявленных, но заброшенных на полку до лучших времен. На одной из них были запечатлены события, происходившие в Минске как раз в апреле 91-го.

В тот год я заканчивал выпускной класс. Общественно-политической жизнью интересовался с детского сада: родители выписывали кучу газет и журналов («Правду», «Известия» с приложением «Неделя», «Труд», «Социалистическую индустрию», «Советскую культуру», «Литературную газету», «Работницу», «Крокодил», «Советский спорт», «Физкультурник Белоруссии»…). В конце 80-х зависал в «Глобусе» на Володарского, куда привозили издания не только из «дружественных стран социалистического лагеря» (в обычных киосках продавали печатные органы «братских партий» Trybuna Ludu, Neues Deutschland — они потом шли в нагрузку к мегапопулярным «Московским новостям»).





Поэтому, когда начались выступления, маршрут от дома на Ангарской в центр сразу стал must have. Тогда вторая ветка метро заканчивалась у тракторного завода — ездил без пересадки на троллейбусе «тройке» по Партизанскому проспекту. Несколько раз брал с собой фотоаппарат «Смена 8М».

Скорее всего, это было 10 и 11 апреля, так как на пленке снимки с акций перебиваются кадром с телевизора, по которому показывали полуфинальный матч футбольного Кубка чемпионов «Спартак» (Москва) — «Марсель», а он состоялся 10 апреля 1991 года (кстати, французы выиграли 3:1 и также были сильнее в ответке две недели спустя).

На представленной ниже фотографии запечатлена одна из таких поездок: переполненный салон, за стеклом видны люди, идущие по проезжей части в центр. Если не ошибаюсь, это возле перекрестка Партизанского с улицей Кабушкина, недалеко от проходной автозавода.





Лозунги против повышения цен вполне логично дополнил протест против чернобыльской политики коммунистических властей. «Продукты Чернобыля на стол правительства», «КПСС — на Чернобыльскую АЭС», «Хай жыве КПСС на Чарнобыльскай АЭС»… Рядом лозунги еще радикальнее: «Парткамы прэч з заводаў, устаноў, школаў!», «КПСС — к суду», «Беларусi рэальны суверэнiтэт!». Самодельные транспаранты на площади, выставленные возле кустарника, привлекали внимание многих.













В один из дней на трибуну, установленную на площади Ленина (площадью Независимости она стала позднее в том же году), поднялся депутат Верховного Совета Лукашенко. Запомнилось немногое. Говорил о необходимости вводить «своих людей» в правительство.









Через полгода, 24 октября (дата почему-то врезалась в память) депутат приехал на встречу со студентами в наш иняз. Ради этого впервые пропустил первую в моей еще короткой студенческой жизни лекцию (повесили объявление — заинтересовался). Напомнил ему то выступление на площади. Обменялись какими-то мыслями. Ведущий попросил задавать вопросы не только Лукашенко — были и другие спикеры, но просьба подействовала слабо.

В то время депутат от Шкловского избирательного округа совсем иначе относился к выступлениям рабочих. После встречи он подошел, пожал руку, поблагодарил.

До первых президентских выборов оставалось менее трех лет, до задушенной забастовки метрополитеновцев — менее четырех…