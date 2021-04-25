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Латушко публично «отлупил» в прямом эфире украинского депутата, поющего оды Лукашенко

25.04.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в прямом эфире одного из самых популярных политических ток-шоу на украинском ТВ — «Свобода слова Савика Шустера» — публично «отлупил» нардепа Евгения Шевченко, который на этой неделе посетил Минск и встретился с Александром Лукашенко.

Латушко публично «отлупил» в прямом эфире украинского депутата, поющего оды Лукашенко

В ходе эфира представитель фракции «Слуга народа» заявил, что не жалеет о своем поступке, что считает хозяина Дворца независимости избранным президентом, что с Беларуси надо брать пример. Из его уст прозвучали и другие оды в адрес белорусского правителя.

Когда слово предоставили руководителю НАУ, он в жесткой манере прокомментировал не только встречу, но и те лестные слова, которые Шевченко высказал в адрес Лукашенко.

«Вы за деньги готовы продать всё: права человека, свободу, совесть? 35 тысяч задержанных за это время, 358 политзаключенных в тюрьмах. 3 тысячи уголовных дел по политическим мотивам. 4646 человек заявили о пытках. Кому вы жмете руку?» — задал Латушко риторический вопрос.

Шевченко нелепо попытался отреагировать, заявив, что о приведенных цифрах никто не знает. Эта его реплика нарвалась на строгий укор ведущего: «Эти цифры знают все, только вы о них не слышали».

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в прямом эфире одного из самых популярных политических ток-шоу на украинском ТВ — «Свобода слова...
 
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