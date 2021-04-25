Больше чем в Беларуси цены растут лишь в Грузии и Украине

По росту потребительских цен в первом квартале 2021 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР.





Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики, за три месяца цены в Беларуси увеличились на 3,81%. Впереди Грузия (6,5%) и Украина (4,1%).

Далее — Азербайджан, Армения (по 3,8%), Таджикистан (3,3%), Кыргызстан (3,2%), Узбекистан (2,5%), Россия (2,13%), Казахстан (1,9%), Молдова (1,8%), Литва (1,7%), Латвия (1,6%) и Эстония (1,3%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В марте цены в Беларуси увеличились на 0,69%, при этом власти страны практически заморозили цены на ряд товаров, которые посчитали социально значимыми. Выше месячный рост цен был в Грузии (4,2%), Таджикистане (1,8%), Украине (1,7%), Кыргызстане (1,1%), Армении, Литве (по 1%), Молдове (0,96%), Азербайджане (0,9%), Латвии, Узбекистане (по 0,8%). Ниже белорусской инфляция оказалась в России (0,66%) и Казахстане (0,6%). В Эстонии цены снизились на 0,2%.

В самопровозглашенном Приднестровье, где имеется своя финансовая система, цены увеличились с начала года на 2,1% (за март — на 0,5%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), первого квартала — второе (2,74%), марта — шестое (0,85%), января нынешнего года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%).

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