ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Больше чем в Беларуси цены растут лишь в Грузии и Украине

25.04.2021 08:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По росту потребительских цен в первом квартале 2021 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР.

Больше чем в Беларуси цены растут лишь в Грузии и Украине

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики, за три месяца цены в Беларуси увеличились на 3,81%. Впереди Грузия (6,5%) и Украина (4,1%).

Далее — Азербайджан, Армения (по 3,8%), Таджикистан (3,3%), Кыргызстан (3,2%), Узбекистан (2,5%), Россия (2,13%), Казахстан (1,9%), Молдова (1,8%), Литва (1,7%), Латвия (1,6%) и Эстония (1,3%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В марте цены в Беларуси увеличились на 0,69%, при этом власти страны практически заморозили цены на ряд товаров, которые посчитали социально значимыми. Выше месячный рост цен был в Грузии (4,2%), Таджикистане (1,8%), Украине (1,7%), Кыргызстане (1,1%), Армении, Литве (по 1%), Молдове (0,96%), Азербайджане (0,9%), Латвии, Узбекистане (по 0,8%). Ниже белорусской инфляция оказалась в России (0,66%) и Казахстане (0,6%). В Эстонии цены снизились на 0,2%.

В самопровозглашенном Приднестровье, где имеется своя финансовая система, цены увеличились с начала года на 2,1% (за март — на 0,5%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), первого квартала — второе (2,74%), марта — шестое (0,85%), января нынешнего года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%).

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По росту потребительских цен в первом квартале 2021 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные празднуют Вербное воскресенье: что запрещает делать церковь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by