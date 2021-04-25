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Православные празднуют Вербное воскресенье: что запрещает делать церковь

25.04.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня весь православный мир празднует Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье.

Православные празднуют Вербное воскресенье: что запрещает делать церковь

Как отмечают церковники, это знаменательное библейское событие, положившее начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей, т.е. — это было самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

Согласно писанию, Иисус въехал в ворота города верхом на осле. Мессию приветствовали почестями, какими было принято встречать царей и великих полководцев: толпа ликовала, устилая путь Христа одеждами и пальмовыми ветвями.

При этом народ провозглашал: «Осанна сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне!»

Днем празднования считается последнее воскресенье перед Пасхой, или иначе «неделя вайи» (вайя — от греческого «ветка»). Жители Иерусалима встречали Христа с ветками пальмы, но в православии и католичестве этот символ радости заменили на вербу.

В Вербное воскресенье верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа.

Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, во время вечерней службы накануне праздника. После чтения Евангелия священники окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.

Церковь запрещает в этот день:

  • громкие празднования и распитие крепкого алкоголя (допускается лишь вино);
  • тяжело работать, а также выполнять домашние работы;
  • выгонять скот на пастбище;
  • расчесывать волосы;
  • ругаться и ссориться;
  • сажать в землю веточки прошлогодней вербы;
  • заниматься рукоделием;
  • выбрасывать вербу.

Первые сведения о праздновании этой важной для истории церкви даты относятся к эпохе раннего христианства. В частности, одно из свидетельств принадлежит святому Мефодию Патарскому. Есть упоминание об этом событии и у святого Епифания Кипрского, которое относится к IV веку.

 

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Сегодня весь православный мир празднует Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье.
 
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