Месть, мечта и абсурдный суд. Рассказываем о главных фильмах «Оскара»

Источник материала: Onliner В ночь с воскресенья на понедельник состоится 93-я церемония вручения наград премии «Оскар». Onliner будет вести текстовую трансляцию мероприятия. А пока расскажем о восьми фильмах, которые претендуют на главную награду в номинации «Лучший фильм». Эти же ленты получили наибольшее количество номинаций. Попробуем предугадать шансы каждой из картин на победу в той или иной категории.

«Манк» (шанс победы — 5%)

Режиссер: Дэвид Финчер.

В ролях: Гари Олдман, Аманда Сайфред, Лили Коллинз.

Экранизация истории Германа Манкевича, пожалуй, наиболее известного и высокооплачиваемого сценариста раннего Голливуда. Именно он написал сценарий одного из лучших фильмов в истории кинематографа — «Гражданин Кейн». При этом Манк (так называли его друзья) был не самым счастливым человеком, да к тому же алкоголиком и игроманом.





Максимально синефильское кино, которое еще недавно так любили американские киноакадемики. Технически безупречно снятое черно-белое кинополотно, полностью погружающее в атмосферу Голливуда 1940-х (по крайней мере, именно такое остается впечатление). Если случайно включить этот фильм по телевизору, то изображение и звук наверняка убедят вас, что вы попали на кино, снятое лет 80 назад.

«Манк» лидирует по количеству номинаций — у него их десять. Впрочем, кинокритики на этот раз приняли дань классике довольно прохладно. Скорее всего, фильмом года «Манку» не стать, а вот награды за звук, музыку, грим и дизайн костюмов он, вероятно, получит.

7 Оценка автора Тем, кто не фанатеет от золотого века Голливуда, смотреть этот фильм будет невыразимо скучно. Можно бесконечно восхищаться мастерством авторов ленты, которые в 2020-м сняли кино, звучащее и выглядящее как пришелец из первой половины XX века. Однако вникать в перипетии написания сценария чуть ли не столетней давности почти физически больно.

«Иуда и черный мессия» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Шака Кинг.

В ролях: Джесси Племонс, Дэниэл Калуя, Лакит Стэнфилд, Мартин Шин.

Лента рассказывает реальную историю члена организации «Черные пантеры» Фреда Хэмптона. Чтобы ослабить его влияние, ФБР подослало к нему преступника Уильяма О’Нила, который согласился помочь федералам в обмен на свободу. Парень внедрился в организацию, чтобы, по сути, уничтожить ее изнутри.





Еще один сложный для восприятия неамериканца фильм. Строго показано к просмотру тем, кого интересует история «Черных пантер» и их лидера. Вне контекста вникнуть в сумбурный рассказ Шака Кинга практически невозможно. И очень жаль, потому что история сама по себе интересная и достойная экранизации. Однако переложить ее в киноформат оказалась нелегким делом.

Критики «Иуду» встретили очень хорошо еще не фестивале «Сандэнс». Тем не менее это безусловно качественное, но далеко не выдающееся кино вряд ли способно претендовать на звание лучшего фильма года. Да и в остальных номинациях хватает более сильных конкурентов. Появление картины в списке номинантов выглядит скорее толерантно-политическим шагом, нежели признанием особых художественных заслуг.

6 Оценка автора «Иуда и черный мессия» — крепко снятый, но в целом обычный фильм без каких бы то ни было «оскарных» признаков. Шансов взять главную награду почти нет. Не исключено, что авторы ленты и вовсе останутся без статуэток.

«Минари» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Ли Айзек Чун.

В ролях: Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Е-джон.

Корейская семья уже давно живет в Америке, но так и не успела нигде осесть, постоянно путешествуя в поисках лучшего места. Однажды глава семьи все же решается остановиться в Арканзасе, чтобы зарабатывать там на фермерстве. Денег нет (но вы держитесь), вместо дома — какой-то сарай да еще дряхлая машина. Американская мечта так близка, но достичь ее все равно непросто. То соплеменники подведут, то погода подгадит, то теща явится, чтоб склеить осколки семьи.





Теплый фильм, у которого тоже практически нет шансов стать лучшим из лучших. Все же «Минари» — не прошлогодние «Паразиты», хотя тоже про корейцев. Кинематографисты решили отыграть сразу два козыря в борьбе за «Оскар». Во-первых, это кино о нелегкой судьбе иммигрантов. Во-вторых, историю об иммигрантах тесно переплели с типично американской мечтой.

Похоже на тренд, но «Минари» тоже претендует на один из самых скучных фильмов года. Более-менее ситуацию спасает одна из героинь — та самая теща главного героя, которая приезжает нянчить внуков. Сыгранная Юн Ё-джон бабушка получилась забавной. Наверное, поэтому ей прочат «Оскар» за роль второго плана.

7 Оценка автора «Минари» называют самым добрым и уютным претендентом на «Оскар». Критики умудряются находить у этой ленты несколько скрытых смыслов. Такой фокус, впрочем, при желании можно проделать хоть со «Сватами».

«Звук металла» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Дариус Мардер.

В ролях: Риз Ахмед, Оливия Кук, Пол Раджи.

Рубен — барабанщик в панк-группе, где очень громко не только играют, но и поют. Однажды парень понимает, что начинает терять слух. Не музыкальный, а в буквальном смысле. То есть еще немного, и Рубен оглохнет. Для музыканта это сродни приговору. Выход — купить дорогущие импланты. Но откуда на них деньги у бывшего наркомана?





Еще одна социальная драма, в которой социального куда больше, чем кинематографичного. Хотя одна фишка здесь есть, и заключена она в звуке. Дариус Мардер хочет, чтобы через него любой хорошо слышащий зритель на себе испытал — что значит терять слух.

6 Оценка автора В остальном перед нами обычная драма с хорошей актерской игрой, но не самыми интересными персонажами, которые к тому же за два часа экранного времени никак не раскрываются. Вероятно, «Звук металла» поборется с «Манком» в категории «Лучший звук», а других перспектив не видим.

«Девушка, подающая надежды» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Эмиральд Феннел.

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри.

На первый взгляд, Кэсси — беспробудная тусовщица. Она может всю ночь отрываться в баре, пока под утро парни не повезут ее, пьяную до беспамятства, к себе домой, чтобы продолжить развлекаться. Однако там окажется, что Кэсси отнюдь не пьяна. Более того, девушка подготовила изощренный план мести: кого-то, кажется, бьет (прямо в фильме так и не говорится, что она делает с обидчиками), а кому-то объясняет правила поведения в приличном обществе.





Изобретательное в своей подаче кино, потому что об острой проблеме здесь рассказывается нарочито легко, чуть ли не в комедийном жанре. А потом еще примешиваются и мелодрама, и триллер, и даже ужастик. Из необычного на первый взгляд микса получился вполне приличный коктейль.

В отличие от многих других претендентов на статус лучшего фильма, «Девушку» хотя бы интересно смотреть. Финал предугадают не все. Тон повествования и впрямь рвет шаблоны — это «Девушке» удалось. И все же совершенно непонятно, что эта лента делает в списке номинантов на «Оскар».

7 Оценка автора Вряд ли киноакадемики будут настолько политкорректны, что назовут этот фильм лучшим только потому, что его сняла женская команда. «Девушка, подающая надежды» — неплохое кино, но к «Оскару» не имеющее никакого отношения.

«Суд над чикагской семеркой» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Аарон Соркин.

В ролях: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Майкл Кито, Джереми Стронг, Джозеф Гордон-Левитт.

Чикаго, 1968 год. Проходил мирный митинг против войны во Вьетнаме, который в итоге вылился в жесткое противостояние с полицией. Фильм посвящен судебному процессу над семью участниками протестов. В свое время это событие приковало к себе внимание мировой общественности. Процесс был очень интересным и даже в какой-то мере веселым.





Эта судебно-политическая драма почему-то покорила сердца и умы белорусов. Мне она такой уж замечательной не показалась, потому что все возникающие аллюзии вдребезги разбиваются о реальность. Да, сегодня в демократических странах показанный в фильме процесс с надуманными обвинениями, неприкасаемыми полицейскими, мерзким судьей и предвзятым прокурором — вершина абсурда. Приглашаем Netflix для съемки бесконечного сериала с ежедневными сеансами сюрреализма, куда как более несправедливыми и удивительными, чем в Америке 1960-х.

При этом в целом как фильм, если абстрагироваться от сравнений, «Суд над чикагской семеркой» получился ровным и в меру захватывающим. То есть ровно таким, каким обычно и получается кино в жанре судебной драмы. Здесь есть много ярких персонажей, зажигательные судебные речи и бодрый темп. В общем, все то, что и должно быть в таком кино.

7 Оценка автора «Суд над чикагской семеркой» — один из немногих фильмов, номинированных на главную награду «Оскара», который более-менее захватывает зрителя. В то же время это вполне заурядная лента, чья главная заслуга в том, что ничего похожего давно не снимали — судебные драмы нынче не в моде и выходят довольно редко.

«Отец» (шанс победы — 3%)

Режиссер: Флориан Зеллер.

В ролях: Оливия Колман, Энтони Хопкинс, Марк Гэтисс.

Энтони уже 80, он живет в Лондоне в большой квартире, куда время от времени наведывается его немолодая дочь. Она пытается найти отцу сиделку, однако тот уверен, что не нуждается в помощи. Вскоре ему начинает казаться, что родня претендует на дом. В то же время старик время от времени перестает узнавать дочку, путается в мыслях, забывает, где живет. Семья старается сохранить отношения со вздорным стариком, но делать это все сложнее.





Мой личный фаворит в «оскарной» гонке. Потому что режиссер не следует каким-то социальным трендам, а скорее обращается к вечным общечеловеческим ценностям. При этом «Отец» не пытается казаться манифестом, в первую очередь он остается эталоном из мира кино как искусства.

Зритель вслед за главным героем блуждает в мире его грез и воспоминаний, а игры разума разбивают пазл реальности на множество кусочков, складывать которые — удовольствие не меньшее, чем наблюдать за игрой актеров. Здесь тоже есть фокус с восприятием времени, но, в отличие от «Довода», это не «фишка ради фишки», а мягкий прием, погружающий вас в голову одного старого человека.

10 Оценка автора К сожалению, шансов взять главную премию у «Отца» практически нет. А вот если «Оскар» не получит Энтони Хопкинс, то большей вселенской несправедливости и представить будет трудно. Субъективно, «Отец» — лучший и наиболее цельный фильм года, за проигрыш которого будет обидно.

«Земля кочевников» (шанс победы — 77%)

Режиссер: Хлоя Чжао.

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр.

Медитативный рассказ о немолодой одинокой американке, потерявшей работу и жилье во время экономического кризиса. Героине дважды оскароносной Фрэнсис МакДорманд не остается ничего другого, кроме как погрузить свой нехитрый скарб в фургон и отправиться в бесцельное путешествие по всей стране.





В «Земле кочевников» много красивой музыки, шикарных пейзажей пустошей и устремленных вдаль задумчивых взглядов. Во время медленного, тягучего, почти релаксирующего путешествия героиня МакДорманд повстречает много умудренных опытом, бедных, но свободных и счастливых кочевников, у которых нет ничего, кроме фургона, $500 пенсии и жалких пожитков. Кстати, почти все «дикари» — реальные жители пустошей.

«Земля кочевников» притягивает и отталкивает одновременно. Этот фильм — находка для тех, кто обожает любоваться закатными панорамами под жалобную песню скрипки и печальные жизненные истории помятых путников. Это Дикий Запад, до которого не добрался XXI век, но из которого не хотят возвращаться постаревшие хиппи и их редкие молодые последователи. Отталкивает лента своей социальной назидательностью. Она здесь хоть и не выпячивается, но все же слушать о бездушных корпорациях, пенсиях по $500 и стариках, путешествующих на собственном фургоне по красивейшим местам планеты, в наших краях несколько удивительно.

8 Оценка автора Прекрасная во всех смыслах поэма о кочевой Америке, которую портит желание Хлои Чжао всенепременно высказаться об обратной стороне капитализма. Которой, правда, позавидует добрая половина мира.