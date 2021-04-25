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«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

25.04.2021 08:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около пяти лет назад минчанам объявили о строительстве первого в городе дома с апартаментами. Жилье нового для нас, но уже популярного в Москве и Петербурге формата должно было появиться в продаже еще в конце 2017-го, но стройка здорово затянулась. Тем не менее сегодня работы практически закончены, и белорусам вот-вот предложат дорогостоящие квадратные метры в самом центре столицы. Узнали, как изменился проект и на какую цену придется рассчитывать.

Вспоминаем, что это за проект. Коротко о главном

Дом находится на улице Мясникова, недалеко от Дома правительства и Красного костела. Вы наверняка много раз проезжали мимо.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья
«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Стройка пока не закончена, но уже сейчас видно, что застройщик практически не отошел от изначальной концепции: выглядит постройка практически так же, как на рендерах: клинкерный кирпич и навесные фасады на месте.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья
«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья
«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Как и задумывалось, здесь будут апартаменты. В классическом понимании это не просто большие квартиры с дорогим ремонтом, а довольно специфический сегмент рынка недвижимости: апартаментами считаются помещения, которые могут использоваться как в жилых, так и в административных целях, ограничения по использованию устанавливают только внутренние правила домовладения.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Как мы рассказывали ранее, юридически дома с апартаментами не относятся к жилому фонду — соответственно, там нельзя получить постоянную регистрацию. Зато это самый центр города, а застройщик как минимум на ранних этапах строительства обещал аппетитные бонусы вроде возможности заключения договора на уборку жилья или выгул собаки.






Апартаменты будут сдаваться под ключ. «Паркетные полы, металлическая входная дверь, встроенная кухня. В санузлах — керамическая плитка, душевая кабина, унитаз и бойлер. Подземный паркинг», — говорится на сайте жилого комплекса.

80% апартаментов выкупил российский инвестор

Благодаря строгому внешнему виду дом получил название «Резиденция Графит». Строит его компания «Жилсоцстрой». Изначально предполагалось, что застройщик будет самостоятельно продавать квадратные метры, однако ситуация изменилась: крупный российский инвестор, имя которого пока не называется, выкупил 80% помещений и решил распоряжаться ими по-своему. Возможно, он будет сдавать апартаменты в аренду, а может, сделает там офисы или выставит на продажу — окончательное решение пока не принято.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Как Onliner рассказал Вадим Тачкин, директор компании «Вива Капитал», которая на ранних этапах строительства работала над позиционированием ЖК, сроки сильно затянулись из-за пандемии и ситуации в стране в целом, однако проект практически не изменился — он будет таким, каким был задуман изначально.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

— Можно сказать, что нам очень повезло: российский инвестор, по сути, купил апартаменты оптом. Мы вывели объект на рынок, на него нашелся покупатель, и на этом все. Но за строительством мы следим. Сейчас ведутся внутренние работы, думаю, совсем скоро его сдадут. 

Я считаю, что объект получается достойный. Я переживал, честно говоря, потому что новый инвестор мог какие-то другие цели поставить и все пошло бы не так, как хотелось. Но все закончилось хорошо, как видно. Даже архитектурную часть сохранили, хотя сейчас все похожие проекты оптимизируют и упрощают, — говорит Тачкин.

Что говорит застройщик?  

В компании «Жилсоцстрой» нам рассказали, что акт ввода может быть подписан уже в этом месяце. По ходу дела проект все же изменили, но незначительно.

— На третьем этаже примерно 1200 квадратных метров было отведено под ресторан с собственным пивным производством. Но в ходе строительства стало понятно, что конструкции таких нагрузок не выдержат, поэтому пока там будет просто многофункциональный зал для проведения мероприятий, презентаций — по сути, большой оупен-спейс, — рассказал Станислав Буров, управляющий компанией-застройщиком.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Кроме того, на верхнем этаже появились пентхаусы с эксплуатируемой кровлей и застекленными отапливаемыми домиками на ней. Это эксклюзивные варианты, на которые будет выставлена фиксированная цена.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Сегодня наш якорный инвестор еще сам не определился, каким образом будет эксплуатировать помещения. По проекту это апартаменты — соответственно, в техпаспорте будет написано, что это нежилое помещение с возможностью постоянного проживания. Это не жилфонд, прописаться там нельзя, там можно жить,  оплачивая немного более высокую эксплуатационную ренту по сравнению с прочим жильем.

«Цены доходили до 2900 евро за метр». В центре Минска достраивают стильный дом с необычным форматом жилья

Также по ходу строительства увеличилось количество мест на встроенном паркинге. Цену за «квадрат» застройщик пока не выставил. Как нам объяснили, за время строительства она колебалась от $2000 до 2900 евро за метр.

Учитывая, что у нас не так много помещений, мы не делаем конкретный прайс — мы разговариваем индивидуально с каждым клиентом, можем обсуждать, встречаться на объекте, показывать. Тем более, все уже практически готово. Как только введемся, сразу получим техпаспорт. Вообще, мы уже хотели сдать дом, но не удалось, к сожалению. Но уже вот-вот.

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Около пяти лет назад минчанам объявили о строительстве первого в городе дома с апартаментами. Жилье нового для нас, но уже популярного в Москве и Петербурге...
 
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