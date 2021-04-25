Выбираем недорогой и свежий компактвэн для семьи

Источник материала: Onliner

Под каждой новостью про новый минивэн или компактвэн можно найти комментаторов, которые сожалеют о том, что данный сегмент автомобилей больше не доступен в Беларуси. Действительно, в лихие 2000-е наши соотечественники охотно привозили из Европы Renault Scenic, Volkswagen Touran и других представителей семейного сегмента. Впрочем, и сегодня вэны на базе С-класса можно найти на «Автобарахолке»: единичные экземпляры с малолитражными моторами по-прежнему привозят в страну. В эту воскресную подборку мы отобрали семейные модели в возрасте до шести лет.

Opel Zafira Tourer

В свое время Opel Zafira стала первым компактвэном с трехрядным салоном. Это был действительно прорыв для сегмента С. Еще бы, ведь относительно компактная и экономичная модель на базе Opel Astra могла перевозить до семи человек! Напомним, тогда массовыми кроссоверами еще и не пахло. Выбранный нами автомобиль — Zafira третьего поколения (С), которую также называли Zafira Tourer (чтобы не путать со второй Zafira, которую выпускали параллельно).

Данный экземпляр 2017 года выпуска, а значит уже в рестайлинге. Под капотом — двигатель объемом 1,4 литра. Турбомотор развивает 140 л. с. и обладает умеренным аппетитом (7 литров на сотню). Opel привезли в Беларусь из Нидерландов в прошлом году. Последнее ТО машина прошла 3,5 тысячи километров назад. Opel Zafira — в средней комплектации с механической коробкой передач. Цена — 12 899 долларов по курсу.

Ford C-Max

Прямой конкурент Opel Zafira — Ford C-Max, построенный на платформе Ford Focus. Кажется, еще недавно эта модель официально продавалась в Беларуси, а сегодня даже обычный «Фокус» не купить. На «Автобарахолке» за красный C-Max 2016 года выпуска просят 10 250 долларов по курсу. Это машина с пробегом 142 тысячи километров и пятиместным салоном. Данный экземпляр — второго поколения после рестайлинга.

Под капотом Ford C-Max — экономичный 1,5-литровый дизель, вращающий переднюю ось и работающий в паре с механической коробкой передач. Автомобиль щедро оснащен и недавно прибыл в нашу страну. Имеется круиз-контроль, LED-оптика, 2-зонный климат-контроль, датчики дождя и света и многое другое. Владелец Ford отметил все опции в объявлении. Говорит, что технически машина без нареканий.

Renault Scenic

А вот и самый знаменитый в Беларуси компактвэн. Первое поколение Renault Scenic стало основоположником сегмента и в значительной степени повлияло на развитие европейского авторынка на два десятилетия. Данный экземпляр относится к третьему поколению Scenic. Год выпуска 2015-й, а значит модель уже пережила рестайлинг (но не смену поколений!). Автомобиль красивого бордового цвета с 1,5-литровым dCi и, что редкость, с автоматической коробкой передач.





За шесть лет компактвэн пробежал 184 тысячи километров и, судя по описанию, готов пробежать еще столько же. В Беларусь модель прибыла из Франции, есть документы, подтверждающие своевременное обслуживание транспортного средства. В объявлении говорится, что Scenic каждый день на ходу, техосмотр пройден до марта 2023 года. Есть два комплекта ключей. Заявленная цена — 10,1 тысячи долларов в эквиваленте. Налетай!

Citroen C4 Picasso

Одноклассником Renault Scenic является Citroen C4 Picasso, построенный на архитектуре хетчбэка Citroen C4. Это второе поколение модели, хотя формально его можно назвать третьим (после Xsara Picasso и первого С4 Picasso). У автомобиля модная 2-этажная оптика, по-ситроеновски огромное лобовое стекло и в целом очень привлекательный экстерьер. В салоне все центрировано относительно передней панели.

Автомобиль дизельный с мотором 1,6 литра. Отдача двигателя — 120 л. с. Этот агрегат ставился на широкую линейку моделей концерна PSA и оснащен автоматической коробкой передач. Не волнуйтесь, это не старинный 4-ступенчатый «автомат», которым пугают французских детей, а японская коробка Aisin на 6 ступеней. Citroen прибыл в Беларусь из Франции и, судя по всему, изначально покупался на продажу. Пробег — 142 тысячи километров.

Volkswagen Touran

А это компактвэн, по которому искренне скучают многие белорусы. Volkswagen Touran второго поколения сошел с завода в 2015 году и проехал с тех пор 240 тысяч километров. На машину с завода установлено газовое оборудование на базе 1,4-литрового бензинового мотора. Метановый компактвэн имеет три ряда кресел и автоматическую коробку передач. Литые диски — диаметром 17 дюймов.

В Беларусь машина прибыла в конце 2019 года. В объявлении говорится, что на территории нашей страны Volkswagen в авариях не бывал. Среди опций отмечены круиз-контроль, кондиционер, датчик дождя, полный электропакет и др. Продавец предупреждает, что машина работает только на газу. Бензиновые форсунки закоксованы — их нужно снимать и чистить. Это болезнь газовых Volkswagen.

BMW 2-Series Active Tourer

За 12,2 тысячи долларов по курсу можно купить премиальный компактвэн BMW 2-Series AT. У этой модели есть только один прямой конкурент — Mercedes B-Class. Как и штутгартский «семьянин», 2-Series имеет передний привод и поперечно расположенный силовой агрегат. Техническая начинка здесь во многом повторяет современные модели MINI. В «двойке» используется модульная архитектура UKL.

Автомобиль дизельный с 1,5-литровым мотором и «механикой». В Беларусь приехал жарким августом 2020 года. Продавец уверяет, что машина в прекрасном состоянии. С завода 2-Series AT сошла в 2016 году и проехала за пять лет 185 тысяч километров. Машина каждый день на ходу.