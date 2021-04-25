Наталья Подольская рассказала, как вышла замуж за Преснякова и что хотела бы изменить в прошлом

Источник материала: Tut.by

Белорусская певица Наталья Подольская уже давно находится в браке с Владимиром Пресняковым, сейчас пара воспитывает двоих детей. Второй сын у артистов появился всего пять месяцев назад. Но оказалось, что и в судьбе Натальи есть несколько неоднозначных и даже грустных эпизодов. Так, в новом интервью на YouTube Подольская рассказала о детстве, в частности, что ей не хватает музыкального образования. Также Наталья призналась, что свадьба между ней и Владимиром состоялась по необычной причине — несколько лет они жили в гражданском браке, но под венец их «заставила» пойти вера. Hello.ru cобрал самые яркие цитаты из интервью певицы.





О свадьбе с Владимиром Пресняковым

— Я стала искать в себе, что я делаю не так, почему не получается. Я решила попоститься. Выход, то, что никогда не делала — это исповедь и причастие. Все терплю, держусь, первый раз. Попадаю к батюшке, а он мне говорит — не могу тебе причастить, ты сознательно живешь в грехе. Мы жили пять лет, не расписавшись. И я так возмутилась…

И отец Федор нашел и для Вовы правильные слова — Получается, ты не готов нести ответственности, в любой момент ты можешь соскочить. И Вову эти слова очень задели. И все — я назначила дату и мы поженились!

О детстве и занятиях музыкой

— Мне повезло, я всегда знала, что хочу быть певицей. Но, во-первых, у меня была ужасная учительница, которая меня била, дергала меня за волосы, могла ударить меня по голове, она била меня линейкой по пальцам. И ужас в том, что мой папа считал, что такой метод воспитания имеет место быть. Советский такой подход… В общем, она отбила у меня все желание играть на инструменте.

О второй беременности

— За беременность я набрала 12 килограмм, но морально протекла хуже, чем первая. Потому что мой большой живот, низкая попа и целлюлит — все это пришлось на летний период. И тут я надела купальник, и увидела все это! Морально было очень тяжело принять. Очень сильно хотела похудеть. Хотя всем подружкам говорю — дайте себе месяца три месяца. Я активно кормлю и вес уходит, но я потом к сожалению, его не удерживаю, — рассказала Наталья.

О смерти отца

— Если бы у меня была возможность что-то изменить? Я бы изменила только одно событие. Я бы сделала все, чтобы папа не разбился в 2006 году. Тогда я попала в аварию, по моей вине пострадал человек, оказался в реанимации.

Папа мой юрист, он приехал в Москву меня спасать. И как-то так стал выруливать, что чуть ли не этот человек оказался виноватым. Мне такое чувство дискомфорта и несправедливости это принесло, что я сказала нет, папа, так не нужно. Папа очень разозлился, не спал всю ночь, утром сел за руль, поехал в Могилев, по дороге разбился…