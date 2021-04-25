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«Муж заявил, что не хочет со мной ничего. Но я должна с ним остаться ради ребенка». Отвечает психолог

25.04.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что вскоре после рождения ребенка муж заявил ей, что она не устраивает его как жена, но им нужно остаться вместе ради ребенка. Как вести себя в такой ситуации, если у тебя нет квартиры и работы, а еще ребенок на руках, подскажет психолог.


Фото: Reuters

— Меня зовут Юлия, мне 21 год. Есть дочка, которой скоро исполнится три месяца. Все проблемы в отношениях с мужем начались после того, как она родилась. Он постепенно начал отдаляться, относиться ко мне все холоднее. Я это чувствовала, но успокаивала себя, что так бывает, и это нормально, ведь у нас сейчас непростой период. Да и не может все время продолжаться конфетно-букетный этап отношений, а быт и маленький ребенок — это трудно.

Но оказалось, что зря я себя уговаривала. На днях муж заявил, что он всё понял: ему в принципе не нужен брак. Со мной он не хочет ничего — ни жить вместе, ни спать, ни путешествовать. Никаких отношений у нас не будет.

Но при этом он хочет, чтобы я осталась жить с ним ради ребенка. Мне ужасно больно от его слов. И я совершенно не представляю, что мне делать. Как мне поступить, если нет работы, образования, да и идти некуда?

Ответ психолога:


  • Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Юлия, ситуация у вас непростая. Молодая мама с маленьким ребенком — сама по себе достаточно уязвима. И психологически, и физически, и финансово. И для того, чтобы пройти период младенчества, восполнить все потребности маленького ребенка, быть эмоционально включенным в его воспитание, необходим надежный партнер, стабильный психологически и финансово в том числе.

А ваш муж ведет себя совершенно иначе. Из вашего письма не очень понятно, что послужило этому причиной.


Фото: pinterest.com

Давайте разберемся:

  • Как изначально развивались ваши отношения, как проявлял себя супруг по отношению вам?
  • Поменялось ли его состояние только из-за рождения ребенка или есть еще какие-то обстоятельства в жизни?
  • Как у него обстоят дела на работе, с друзьями, с родными? Что вообще происходит у него в жизни?
  • Почему раньше он хотел семью и отношений с вами, а теперь не хочет ничего?

На все эти вопросы может ответить только он. У вас есть ребенок, и при любом развитии ваших отношений вам придется разговаривать, договариваться, общаться друг с другом.

Именно с этих слов я бы предложила вам начать с мужем честный, открытый и доверительный разговор, когда вы оба будете эмоционально спокойны. И уже в этом разговоре прояснить, какой он видит вашу дальнейшую жизнь, чего он на самом деле хочет, что происходит у него внутри? Что бы вы ни выяснили во время этого разговора, заранее продумайте: а) что для вас самой допустимо и недопустимо в отношениях, какой расклад вы примете, а какой — ни за что, б) у вас нет работы, но, вероятно, есть другие ресурсы, подумайте — какие: возможно, у вас найдется поддерживающее окружение, которое сможет подстраховать вас на первых порах самостоятельной жизни. Верьте в себя, у вас всё обязательно получится.

 
 
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Читательница пишет о том, что вскоре после рождения ребенка муж заявил ей, что она не устраивает его как жена, но им нужно остаться вместе ради ребенка. Как вести...
 
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