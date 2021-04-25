Класковский: «Лукашенко слишком подогнал систему под себя»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о «супердекрете» белорусского правителя.

– История с якобы подготовкой покушения, видимо, сильно впечатлила Лукашенко. 24 апреля он снова заявил, что скоро издаст эпохальный декрет, причем пояснил, что это делается на случай, если «президента застрелили», – пишет Александр Класковский. – В таком случае, по словам Лукашенко, «у нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности».

Прежде всего, как отмечают комментаторы, анонсированное решение противоречит конституции , согласно которой власть в подобной ситуации переходит к премьеру.

Возникает вопрос: а к чему вообще пороть горячку с декретом? Лукашенко и пропаганда ведь утверждают, что после подавления протестов все устаканилось, подавляющее большинство населения поддерживает, мол, вождя и вообще у системы большой запас прочности. И вдруг — такие форс-мажорные новации.

В конце концов, готовится ведь переделка конституции. Если уж так захотелось, то почему бы не вписать туда и новую роль Совбеза — спокойно, с соблюдением процедуры?

Сюжет с подготовкой декрета показывает: вопреки пропагандистскому трубадурству, вождь отнюдь не ощущает, что его режим стабилен и устойчив. Он снова и снова возвращается к очевидно впечатлившей его истории с «заговором», живописуя все новые детали.

К слову, заявления о том, что заговорщики могли поднять армию, отключить электричество (только непонятно, как они в таком случае собирались вещать по захваченному ТВ и радио) могут произвести на граждан совсем не то впечатление, на которое рассчитаны. Цель страшилок — демонизировать политических противников, но по факту можно подумать, что власти и впрямь висят на волоске.

Кроме всего прочего, в случае принятия декрета велик риск, что «коллективный президент» в лице Совбеза, где, вероятно, будут доминировать военные с пророссийскими мозгами, в ситуации нового подъема протестов легко может позвать на выручку Кремль. И степень его вмешательства может оказаться такой, что от белорусской независимости останутся рожки да ножки.

В любом случае очевидно желание первого президента заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления.

Другое дело, что все его декреты в таком случае могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес. Новые игроки, в том числе и казавшиеся абсолютно преданными старому вождю, могут начать свою игру. Лукашенко слишком подогнал систему под себя и сделал ее слишком анахроничной для того, чтобы у нее были большие шансы уцелеть после него (или даже при варианте полуухода, то есть передвижения на должность а-ля аятолла).

В то же время угроза высадки псковских десантников в случае нового порыва белорусов к переменам при появлении окна возможностей — увы, реальна . И тем, кто настроен на перемены, эту опцию следует постоянно держать в уме.