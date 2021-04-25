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Отомстили: в машине Костусева пробили колёса. Лидер БНФ сидит в СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
В ночь на 24 апреля неизвестные пробили колёса машины задержанного в рамках дела о подготовке "покушения на Лукашенко" политика Григория Костусева.
Автомобиль Костусёва в Шклове
Лидер "Партии БНФ" с 12 апреля находится в СИЗО КГБ. Тем временем вандалы добрались до его автомобиля,
Сообщалось, что Костусёва задержали на малой родине в Шклове. Там же — у дверей подъезда — остался его автомобиль, который кто-то теперь повредил. Об этом рассказал зять политика Дмитрий Антончик.
Наряду с юристом Юрием Зенковичем и пушкинистом и политологом Александром Федутой, Костусёв проходит по делу о подготовке к госперевороту в Беларуси. Все трое участвовали в диалогах по Zoom, где обсуждали возможные сценарии смены власти. Зенкович и Федута вступили в переговоры с некими белорусскими "генералами", якобы недовольными Александром Лукашенко. После встречи с ними в Москве юрист и пушкинист были задержаны. Параллельно в Беларуси был задержан лидер Партии БНФ.
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В ночь на 24 апреля неизвестные пробили колёса машины задержанного в рамках дела о подготовке "покушения на Лукашенко" политика Григория Костусева.
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