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Отомстили: в машине Костусева пробили колёса. Лидер БНФ сидит в СИЗО КГБ

25.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 24 апреля неизвестные пробили колёса машины задержанного в рамках дела о подготовке "покушения на Лукашенко" политика Григория Костусева.



Автомобиль Костусёва в Шклове

 Лидер "Партии БНФ" с 12 апреля находится в СИЗО КГБ. Тем временем вандалы добрались до его автомобиля, пишет euroradio.fm

Сообщалось, что Костусёва задержали на малой родине в Шклове. Там же — у дверей подъезда — остался его автомобиль, который кто-то теперь повредил. Об этом рассказал зять политика Дмитрий Антончик.


Наряду с юристом Юрием Зенковичем и пушкинистом и политологом Александром Федутой, Костусёв проходит по делу о подготовке к госперевороту в Беларуси. Все трое участвовали в диалогах по Zoom, где обсуждали возможные сценарии смены власти. Зенкович и Федута вступили в переговоры с некими белорусскими "генералами", якобы недовольными Александром Лукашенко. После встречи с ними в Москве юрист и пушкинист были задержаны. Параллельно в Беларуси был задержан лидер Партии БНФ.
 
 
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В ночь на 24 апреля неизвестные пробили колёса машины задержанного в рамках дела о подготовке "покушения на Лукашенко" политика Григория Костусева.
 
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