Отомстили: в машине Костусева пробили колёса. Лидер БНФ сидит в СИЗО КГБ









Автомобиль Костусёва в Шклове





пишет euroradio.fm Лидер "Партии БНФ" с 12 апреля находится в СИЗО КГБ. Тем временем вандалы добрались до его автомобиля,euroradio.fm





Сообщалось, что Костусёва задержали на малой родине в Шклове. Там же — у дверей подъезда — остался его автомобиль, который кто-то теперь повредил. Об этом рассказал зять политика Дмитрий Антончик.









Наряду с юристом Юрием Зенковичем и пушкинистом и политологом Александром Федутой, Костусёв проходит по делу о подготовке к госперевороту в Беларуси. Все трое участвовали в диалогах по Zoom, где обсуждали возможные сценарии смены власти. Зенкович и Федута вступили в переговоры с некими белорусскими "генералами", якобы недовольными Александром Лукашенко. После встречи с ними в Москве юрист и пушкинист были задержаны. Параллельно в Беларуси был задержан лидер Партии БНФ.



