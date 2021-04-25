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У браконьеров изъяли более тысячи сетей общей длиной почти в 50 км

25.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более тысячи сетей изъяли у браконьеров в Беларуси за последние три недели, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.



"За последние три недели, когда нерестовый запрет начал действовать во всех регионах Беларуси, инспекторы выявили 171 нарушение в сфере рыболовства. У браконьеров изъяли 1057 сетей общей длиной почти 49 км и 313 прочих запрещенных орудий лова (сетные подъемники, экраны, мережи, остроги и др.)", - проинформировали interfax.by в ведомстве.

Там напомнили, что в период нереста штрафы за нанесенный природе ущерб увеличиваются в три раза. Если же ущерб достигает 100 базовых величин, браконьеру грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

Так, уголовные дела возбуждены в отношении двух сетевиков, задержанных инспекторами в Зельвенском и Ветковском районах.

19 апреля на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской инспекции задержали жителя Зельвы, который сетью выловил 44 кг нерестящейся рыбы. Нанесенный вред оценили в 186 базовых величин (Br5,4 тыс.). Позже в доме у браконьера нашли еще 6 сетей и порох. По информации Госинспекции, 4 года назад мужчину привлекали к ответственности за незаконную охоту.
 
 
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Более тысячи сетей изъяли у браконьеров в Беларуси за последние три недели, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
 
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