У браконьеров изъяли более тысячи сетей общей длиной почти в 50 км









проинформировали interfax.by в ведомстве. "За последние три недели, когда нерестовый запрет начал действовать во всех регионах Беларуси, инспекторы выявили 171 нарушение в сфере рыболовства. У браконьеров изъяли 1057 сетей общей длиной почти 49 км и 313 прочих запрещенных орудий лова (сетные подъемники, экраны, мережи, остроги и др.)", -interfax.by в ведомстве.





Там напомнили, что в период нереста штрафы за нанесенный природе ущерб увеличиваются в три раза. Если же ущерб достигает 100 базовых величин, браконьеру грозит уголовная ответственность и крупный штраф.





Так, уголовные дела возбуждены в отношении двух сетевиков, задержанных инспекторами в Зельвенском и Ветковском районах.





19 апреля на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской инспекции задержали жителя Зельвы, который сетью выловил 44 кг нерестящейся рыбы. Нанесенный вред оценили в 186 базовых величин (Br5,4 тыс.). Позже в доме у браконьера нашли еще 6 сетей и порох. По информации Госинспекции, 4 года назад мужчину привлекали к ответственности за незаконную охоту.



