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Арина Соболенко: "Я не спала прошлую ночь". Белоруска пробилась в финал турнира в Штутгарте

25.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй раз в этом году белорусская теннисистка сыграет в итоговой игре с призовым фондом свыше 450 тысяч евро.

Арина Соболенко: "Я не спала прошлую ночь". Белоруска пробилась в финал турнира в Штутгарте
© REUTERS / MARIJAN MURAT
В полуфинальной встрече 24 апреля Арина Соболенко уверенно одолела соперницу из Румынии Симону Халеп, передает корреспондент Sputnik.
Итоговый результат 6:3, 6:2. Встреча на корте продолжалась больше 1 часа. По ее итогам Соболенко рассказала, что волновалась и это отразилось на спортивном режиме спортсменки.
"Я не спала прошлую ночь. Но я очень довольна сегодняшним матчем и уровнем, который показала в игре. Это однозначно хороший матч и я не удивлена, потому что была настроена на такую игру. И я уже нацеливаюсь на игру завтра. Это будет второй финал в моей карьере. Я ожидаю грандиозный уровень, соперница на 100% будет готова к игре, но и я покажу все, что умею", – поделилась белорусская теннисистка в послематчевом интервью.

Соперницей Соболенко 25 апреля станет первая ракетка в одиночном разряде – австралийка Эшли Барти. Накануне в двухчасовом поединке она сломила украинку Элину Свитолину (4:6, 7:6 (7:5), 6:2).

Имя новой обладательницы титула WTA-500 на турнире Германии станет известно в воскресенье. 
 
 
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Второй раз в этом году белорусская теннисистка сыграет в итоговой игре с призовым фондом свыше 450 тысяч евро.
 
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