ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье

25.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это один из 12 главных праздников православной церкви.

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье
Дальше – Страстная неделя. В эту последнюю неделю перед Пасхой христиане вспоминают несколько дней земной жизни Спасителя. Впереди страсти Христовы.

Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. 
В этот день Иисус верхом на осле въехал в Иерусалим. Люди приветствовали его пальмовыми ветвями в руках, ведь молва о чудесах. Накануне, в субботу, Христос воскресил Лазаря – отсюда и выражение: Лазарева суббота. Символический смысл его в том, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека. Христа встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца. 
Всем известно, что у христиан - пальмовые ветки заменили вербными. Их освящение совершается на Всенощном бдении. 
В народном календаре описаны разные поверья: детей шутя веточками били, чтобы они были здоровыми и послушными.  Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Кроме того, с праздником было связано много пословиц и примет. Считалось, к примеру, что мороз в этот день предвещает хороший урожай яровых.

В вербное воскресенье нельзя никого обижать и ссориться.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это один из 12 главных праздников православной церкви.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адские муки "интернет-зависимых" изобразили на фресках в храме – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by