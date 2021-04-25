Источник материала: Sputnik Беларусь

Прихожане Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области стали свидетелями необычной фрески со смертными грехами на новый лад, в число которых вошла интернет-зависимость.

Работа выполнена в красно-черной цветовой гамме. На фреске изображены черти с ноутбуками и смартфонами в руках, а также грешники, горящие в адовом огне, закованные в цепи.

Как рассказал иеромонах Никодим, работу выполнил румынский иконописец Руслан Гебя еще в 2018 году, однако особое внимание ей прихожане начали уделять совсем недавно. По его словам, фреска вполне отвечает духу времени и отражает современное общество.

"Интернет-зависимость – это такой же порок, как и пьянство, азартные игры, чревоугодие, потому что вызывает зависимость души, пристрастие. Справа от этой фрески изображена какая страсть? Пьянство. Но мы же не говорим, что вино само по себе зло. Это не так. Зло – злоупотребление этим напитком. Так же и с интернетом: сам по себе интернет, компьютер, телефон – это всего лишь инструмент", – объяснил иеромонах.

Он добавил, что прихожане храма реагируют на фреску с воодушевлением, несмотря на то, что для многих такой современный сюжет приходится в диковинку.

"Когда мы сами путешествовали в Греции по горе Афон, мы часто встречали новые фрески, где иконописцы изображали апостасию, дух времени, современные напасти: наркоманию, игроманию, интернет-зависимость и так далее. Поэтому мы решили вдохновиться их примером, потому что прогресс постоянно развивается, и человечество изыскивает все новые способы для удовлетворении своих грехов, страстей. Интернет – не исключение", – добавил иеромонах Никодим.

Фреску также прокомментировал протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин, заявив, что интернет-зависимость вполне допустимо считать одним из тех грехов, которые "уводят человека от Бога и от служения любви к ближним".