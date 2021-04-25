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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В Вербное воскресенье, которое сегодня
По прогнозам синоптиков, сохранится холодная погода. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер западный, северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).
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В Вербное воскресенье, которое сегодня отмечают православные верующие, страна будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых...
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