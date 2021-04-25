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Беларусь ожидают фронтальные разделы

25.04.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Вербное воскресенье, которое сегодня отмечают православные верующие, страна будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых воздушных масс, которые поступают с Северной Европы.

Беларусь ожидают фронтальные разделы
Фото с сайта delo.ua

По прогнозам синоптиков, сохранится холодная погода. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер западный, северо-западный порывистый (местами сильный порывистый).

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +6..+8°C (вероятность 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Вербное воскресенье, которое сегодня отмечают православные верующие, страна будет находиться под влиянием фронтальных разделов и холодных неустойчивых...
 
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