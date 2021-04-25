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На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)

25.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

24 апреля вечером на 20-м километре автодороги М3 МинскВитебск около деревни Марьяливо 34-летний житель Логойска выехал на разделительную полосу, совершил наезд на дорожное ограждение, а затем — на форму информационно-указательных дорожных знаков, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. В результате ДТП водитель и пассажир погибли.

На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)
На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)
На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)

В автомобиле также находился еще один 30-летний пассажир, который был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Причины ДТП не уточняются. ГАИ рекомендует выбирать скорость движения транспортного средства в зависимости от дорожных и погодных условий и соблюдать скоростной режим.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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24 апреля вечером на 20-м километре автодороги М3 Минск — Витебск около деревни Марьяливо 34-летний житель Логойска выехал на разделительную полосу, совершил наезд на...
 
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