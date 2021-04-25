На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)

Источник материала: Onliner

24 апреля вечером на 20-м километре автодороги М3 Минск — Витебск около деревни Марьяливо 34-летний житель Логойска выехал на разделительную полосу, совершил наезд на дорожное ограждение, а затем — на форму информационно-указательных дорожных знаков, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. В результате ДТП водитель и пассажир погибли.













В автомобиле также находился еще один 30-летний пассажир, который был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Причины ДТП не уточняются. ГАИ рекомендует выбирать скорость движения транспортного средства в зависимости от дорожных и погодных условий и соблюдать скоростной режим.