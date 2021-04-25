|
На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)
Источник материала: Onliner
24 апреля вечером на 20-м километре автодороги М3 Минск — Витебск около деревни Марьяливо 34-летний житель Логойска выехал на разделительную полосу, совершил наезд на дорожное ограждение, а затем — на форму информационно-указательных дорожных знаков,
В автомобиле также находился еще один 30-летний пассажир, который был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
Причины ДТП не уточняются. ГАИ рекомендует выбирать скорость движения транспортного средства в зависимости от дорожных и погодных условий и соблюдать скоростной режим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 апреля вечером на 20-м километре автодороги М3 Минск — Витебск около деревни Марьяливо 34-летний житель Логойска выехал на разделительную полосу, совершил наезд на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)