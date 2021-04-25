Камару Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC

Источник материала: Tut.by

В Джексонвилле (США) прошел турнир UFC 261. В главном бою вечера в полусреднем весе встретились Камару Усман и Хорхе Масвидаль, пишет sportbox.

Этот поединок был для Усмана защитой титула чемпиона промоушена в данном дивизионе и реваншем для Хорхе. Восемь месяцев назад Усман уверенно победил Масвидаля.

На этот раз Усман нокаутировал соперника во втором раунде.



Фото: Reuters

33-летний нигериец одержал 19-ю победу в карьере. Он не проигрывает с 2013 года. Для Масвидаля данное поражение стало 14-м в карьере.

— Я говорил, что это будет насилие. Хотели насилие? Получите насилие. Я выражаю уважение Хорхе Масвидалю. Никто еще не заставлял меня так нервничать перед боем, но у Хорхе получилось это сделать. Он заставил меня усердно тренироваться и показать лучшее, на что я способен.

Сейчас я — лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории, — заявил Усман после боя.