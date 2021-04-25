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Камару Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC
Источник материала: Tut.by
В Джексонвилле (США) прошел турнир UFC 261. В главном бою вечера в полусреднем весе встретились Камару Усман и Хорхе Масвидаль,
Этот поединок был для Усмана защитой титула чемпиона промоушена в данном дивизионе и реваншем для Хорхе. Восемь месяцев назад Усман уверенно победил Масвидаля.
На этот раз Усман нокаутировал соперника во втором раунде.
33-летний нигериец одержал 19-ю победу в карьере. Он не проигрывает с 2013 года. Для Масвидаля данное поражение стало 14-м в карьере.
— Я говорил, что это будет насилие. Хотели насилие? Получите насилие. Я выражаю уважение Хорхе Масвидалю. Никто еще не заставлял меня так нервничать перед боем, но у Хорхе получилось это сделать. Он заставил меня усердно тренироваться и показать лучшее, на что я способен.
Сейчас я — лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории, — заявил Усман после боя.
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В Джексонвилле (США) прошел турнир UFC 261.
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