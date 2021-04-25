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В частном секторе в Жодино задержаны 20 человек — «за организацию несанкционированного мероприятия»
25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщается, что задержанные использовали «протестную символику».
24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино.
Как
На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП
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Сообщается, что задержанные использовали «протестную символику».
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