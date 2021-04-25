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В частном секторе в Жодино задержаны 20 человек — «за организацию несанкционированного мероприятия»

25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается, что задержанные использовали «протестную символику».

В частном секторе в Жодино задержаны 20 человек — «за организацию несанкционированного мероприятия»

24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, 13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП

 
 
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