В частном секторе в Жодино задержаны 20 человек — «за организацию несанкционированного мероприятия»

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Сообщается, что задержанные использовали «протестную символику».





24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, 13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП