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В телеге сегодня. «Привет, любимые грабли, ждем развития событий»

25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Литва, Латвия и Эстония выслали российских дипломатов. Этот шаг они объяснили солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.

В телеге сегодня. «Привет, любимые грабли, ждем развития событий»

«Такого не было даже перед Второй мировой войной: Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю, – пишет телеграм-канал ЪЪ. – Отношения России и Запада продолжают катиться по спирали вниз в поисках «дна» холодной войны.

Чуть больше чем за неделю Москва и западные страны взаимно выслали больше 140 дипломатов и сотрудников посольств, побив рекорд шпионских войн времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Период противостояния СССР и США времён Тэтчер и Рейгана называют второй холодной войной. И мы все прекрасно помним — чем именно закончилась вторая холодная.

Привет, любимые грабли, ждём развития событий».

 
 
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Накануне Литва, Латвия и Эстония выслали российских дипломатов. Этот шаг они объяснили солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.
 
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