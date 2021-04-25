В телеге сегодня. «Привет, любимые грабли, ждем развития событий»

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Литва, Латвия и Эстония выслали российских дипломатов. Этот шаг они объяснили солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.





«Такого не было даже перед Второй мировой войной: Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю , – пишет телеграм-канал ЪЪ . – Отношения России и Запада продолжают катиться по спирали вниз в поисках «дна» холодной войны.

Чуть больше чем за неделю Москва и западные страны взаимно выслали больше 140 дипломатов и сотрудников посольств, побив рекорд шпионских войн времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Период противостояния СССР и США времён Тэтчер и Рейгана называют второй холодной войной. И мы все прекрасно помним — чем именно закончилась вторая холодная.

Привет, любимые грабли, ждём развития событий».