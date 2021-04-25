|
В телеге сегодня. «Привет, любимые грабли, ждем развития событий»
25.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне Литва, Латвия и Эстония выслали российских дипломатов. Этот шаг они объяснили солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.
«Такого не было даже перед Второй мировой войной: Россия и Запад
Чуть больше чем за неделю Москва и западные страны взаимно выслали больше 140 дипломатов и сотрудников посольств, побив рекорд шпионских войн времен Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.
Период противостояния СССР и США времён Тэтчер и Рейгана называют второй холодной войной. И мы все прекрасно помним — чем именно закончилась вторая холодная.
Привет, любимые грабли, ждём развития событий».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Литва, Латвия и Эстония выслали российских дипломатов. Этот шаг они объяснили солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)