Шрайбман: «Создается механизм «хунты в ожидании»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о «супердекрете» правителя.

– Декрет мы, конечно, пока не видели, поэтому возможно, что на выходе будет очередной пшик, потому что в озвученном виде документ явно противоречит статье 89 конституции, – пишет Артем Шрайбман. – Но поскольку времена у нас сложные, иногда не до статей и не до конституций, предложу две версии, зачем нужен этот декрет.

Первая – Лукашенко поверил в риск заговора с привлечением премьер-министра. Эту версию уже изложил Валерий Карбалевич .

В этом случае у декрета довольно узкая цель, та же, что и у систем ядерного сдерживания – а-ля «Периметр» – когда командование страны убили, ядерные ракеты сами вылетают куда надо. Это работает как страховка для самого командования страны – зачем их убивать, если тебе потом прилетит автоматически.

В такой логике декрет – страховка от плохого премьера. То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя.

Версия чуть хромает, потому что очень тупым будет тот премьер, который согласится возглавить заговор, не договорившись с силовиками заранее. А если договорится, то ему что Совбез, что ВНС, что Славянский базар – везде он сможет управлять процессом и страховка работать не будет.

Однако отметать полностью я эту версию не стану, мы можем недооценивать тот инфопузырь, в котором живут люди наверху. Может, Лукашенко и правда поверил в риск переворота и нашел единственный ответ на него в коллективизации управления в случае «если что».

Вторая версия сложнее, и это ее слабое место – Лукашенко не играет по-сложному. Поскольку этот декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю конституцию, он может сейчас быть принят в «лайтовом» виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой конституции.

В таком случае декрет – только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из).

Если верна эта версия, стоит ждать передачи и других полномочий в Совбез при обновлении конституции. И это путь к белорусскому изданию казахстанского сценария транзита, о чем я высказал догадку несколько дней назад в твиттере (угадал лишь направление мысли, а не сценарий целиком).

Логичный следующий шаг тогда – разделение фигур президента и главы Совбеза, чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком, сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться.

В любом из объяснений, это шаг в сторону, простите за тавтологию, усиления силовиков. Создается механизм «хунты в ожидании».

Если генералы смогут договориться между собой и, как их предшественники из ГКЧП 30 лет назад, заявить, что президент плохо себя чувствует, лучшие врачи лечат его на даче, а по факту он просто заблокирован там, то они получают карт-бланш. Премьер становится их заложником в Совбезе, где у силовиков большинство голосов.

Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте . Причем, как верно заметил один белорусский политолог, эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом.