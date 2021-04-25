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Самые милые пассажиры: 10 фотографий животных, которые отправились в путешествие вместе с хозяевами

25.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые милые пассажиры: 10 фотографий животных, которые отправились в путешествие вместе с хозяевами

Путешествовать нужно с любимыми… Любимыми животными. Ведь они точно не будут жаловаться на пробки и говорить вам, куда идти. Главное – запастись кормом и продумать, в чем перевозить. Хотя некоторым питомцам даже это не понадобилось. А какая же радость другим пассажирам, рядом с которыми едет такая милашка! Ну, как здесь не улыбнуться?

1. Ку-ку!


neoinside 

2. У каждого в жизни должен быть такой человек, который смотрит на тебя, как этот котёнок на своего хозяина.


happyafk 

3. И как не улыбнуться, увидев такое?


catsrlife13 

4. И кто теперь поспорит, что пингвины не летают?


-Loves2Spooge- 

5. Так вот для чего нужна эта штука в машине!


imkriziansj 

6. Вот так сосед в самолёте!


Red_Panderr 

7. Белка Горошинка и её хозяйка.


_thelifeofsweetpea 

8. А эта девушка-пилот впервые решила взять свою собаку с собой. И кажется, ей это нравится! 


_TheGermanGuy_ 

9. Отличная подкладка под шею!


Anniba 

10. В нашем транспорте такое точно не увидишь!


kickasserole 


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Путешествовать нужно с любимыми… Любимыми животными. Ведь они точно не будут жаловаться на пробки и говорить вам, куда идти. Главное – запастись кормом и...
 
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