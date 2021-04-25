Самые милые пассажиры: 10 фотографий животных, которые отправились в путешествие вместе с хозяевами

Источник материала: ОНТ

Путешествовать нужно с любимыми… Любимыми животными. Ведь они точно не будут жаловаться на пробки и говорить вам, куда идти. Главное – запастись кормом и продумать, в чем перевозить. Хотя некоторым питомцам даже это не понадобилось. А какая же радость другим пассажирам, рядом с которыми едет такая милашка! Ну, как здесь не улыбнуться?

1. Ку-ку!



neoinside

2. У каждого в жизни должен быть такой человек, который смотрит на тебя, как этот котёнок на своего хозяина.



happyafk

3. И как не улыбнуться, увидев такое?



catsrlife13

4. И кто теперь поспорит, что пингвины не летают?



-Loves2Spooge-

5. Так вот для чего нужна эта штука в машине!



imkriziansj

6. Вот так сосед в самолёте!



Red_Panderr

7. Белка Горошинка и её хозяйка.



_thelifeofsweetpea

8. А эта девушка-пилот впервые решила взять свою собаку с собой. И кажется, ей это нравится!



_TheGermanGuy_

9. Отличная подкладка под шею!



Anniba

10. В нашем транспорте такое точно не увидишь!



kickasserole





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