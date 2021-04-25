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Самые милые пассажиры: 10 фотографий животных, которые отправились в путешествие вместе с хозяевами
Источник материала: ОНТ
Путешествовать нужно с любимыми… Любимыми животными. Ведь они точно не будут жаловаться на пробки и говорить вам, куда идти. Главное – запастись кормом и продумать, в чем перевозить. Хотя некоторым питомцам даже это не понадобилось. А какая же радость другим пассажирам, рядом с которыми едет такая милашка! Ну, как здесь не улыбнуться?
1. Ку-ку!
2. У каждого в жизни должен быть такой человек, который смотрит на тебя, как этот котёнок на своего хозяина.
3. И как не улыбнуться, увидев такое?
4. И кто теперь поспорит, что пингвины не летают?
5. Так вот для чего нужна эта штука в машине!
6. Вот так сосед в самолёте!
7. Белка Горошинка и её хозяйка.
8. А эта девушка-пилот впервые решила взять свою собаку с собой. И кажется, ей это нравится!
9. Отличная подкладка под шею!
10. В нашем транспорте такое точно не увидишь!
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Путешествовать нужно с любимыми… Любимыми животными. Ведь они точно не будут жаловаться на пробки и говорить вам, куда идти. Главное – запастись кормом и...
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