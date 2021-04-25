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«Патриоты Беларуси» продолжают автопробег, посвящённый годовщине Чернобыльской катастрофы
Источник материала: ОНТ
35-я годовщина Чернобыльской трагедии собрала на Гомельщине много неравнодушных людей. Патриоты Беларуси 25 апреля продолжают автопробег по землям, пострадавшим от аварии. Участники посетят предприятие Гомсельмаш, музей старообрядчества, а также дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей.
Новый маршрут открыл серию дальних автомарафонов. Колонна стартовала накануне, чтобы преодолеть в общей сложности около полутысячи километров. Почти половина из них – по заповедным местам, в которых после аварии не было никого. А сейчас жизнь здесь снова налаживается. Для многих эти места – малая Родина, а события тех лет – личная история.
Возвращение к жизни загрязненных территорий будет продолжаться. И вклад в это делает как государство, так и каждый неравнодушный белорус. Именно таких собирают автопробеги патриотов каждые выходные. Серия дальних поездок продолжится, обещают организаторы.
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35-я годовщина Чернобыльской трагедии собрала на Гомельщине много неравнодушных людей. Патриоты Беларуси 25 апреля продолжают автопробег по землям, пострадавшим от...
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