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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Источник материала: ОНТ
Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Это одна из 12 главных дат в церковном календаре.
Вход Господень в Иерусалим – так еще называют праздник, который предваряет последнюю неделю Великого поста. 25 апреля верующие вспоминают, как люди приветствовали Иисуса на въезде в город пальмовыми ветвями – их символом стали веточки вербы. Их сегодня по традиции освящают в храмах. Ровно через неделю восточные христиане отметят главный праздник – Воскресение Христово.
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Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Это одна из 12 главных дат в церковном календаре. Вход Господень в Иерусалим – так еще называют праздник, который...
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