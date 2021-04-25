ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

25.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Это одна из 12 главных дат в церковном календаре.

Вход Господень в Иерусалим – так еще называют праздник, который предваряет последнюю неделю Великого поста. 25 апреля верующие вспоминают, как люди приветствовали Иисуса на въезде в город пальмовыми ветвями – их символом стали веточки вербы. Их сегодня по традиции освящают в храмах. Ровно через неделю восточные христиане отметят главный праздник – Воскресение Христово.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Это одна из 12 главных дат в церковном календаре. Вход Господень в Иерусалим – так еще называют праздник, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М3 автомобиль наехал на ограждение. Два человека погибли (3 фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by