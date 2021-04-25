Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Источник материала: ОНТ

Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Это одна из 12 главных дат в церковном календаре.

Вход Господень в Иерусалим – так еще называют праздник, который предваряет последнюю неделю Великого поста. 25 апреля верующие вспоминают, как люди приветствовали Иисуса на въезде в город пальмовыми ветвями – их символом стали веточки вербы. Их сегодня по традиции освящают в храмах. Ровно через неделю восточные христиане отметят главный праздник – Воскресение Христово.

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