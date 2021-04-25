Взрыв в Чехии: NYT узнала об оружии для Украины

Компания Emco болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева поставляла боеприпасы в Украину после 2014 года. Об этом он сам сказал газете New York Times.





В переписке с изданием Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском городе Врбетиц, где в 2014 году произошел взрыв.





Гебрев ранее отрицал поставки в Украину после начала конфликта на востоке страны, отмечает New York Times. В письме от 23 апреля он сказал, что Emco в конце 2014 года подписала контракт с "авторизированными украинскими компаниями". Перед этим он отметил, что боеприпасы, хранящиеся на складе во Врбетице, не были выделены для поставок в Украину.





NYT, ссылаясь на бывшего и нынешнего украинского чиновников, отмечает, что Emco в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины.





Бывший чиновник заявил, что ящики с боеприпасами, предназначенными для Украины, были промаркированы как отправляющиеся в Таиланд, это было сделано, чтобы те, кто симпатизирует России, не смогли воспрепятствовать поставкам.





пише т korrespondent.net Емельян Гебрев сообщил газете, что Emco не занималась ложной маркировкой каких бы то ни было товаров на экспорт,т korrespondent.net





Гебрев, его сын и директор его фирмы были отравлены в 2015 году нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Болгария обвиняет в покушении трех россиян. В сентябре 2020 года прокуратура страны добавила их вторые имена, которые до этого упоминались в расследованиях СМИ, в ордеры на арест.





17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, они были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.





Утверждалось, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.





Также сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.





Словакия, Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности также выслали дипломатов. Глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что высланные сотрудники российской дипмиссии "действовали не так, как положено действовать дипломатам".





Ранее президент Чехии заявил, что выступит с чрезвычайным обращением по поводу инцидента во Врбетице.



