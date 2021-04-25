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Взрыв в Чехии: NYT узнала об оружии для Украины

25.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гебрев ранее отрицал поставки украинской стороне после начала конфликта на Донбассе, отмечает New York Times.

Компания Emco болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева поставляла боеприпасы в Украину после 2014 года. Об этом он сам сказал газете New York Times.

В переписке с изданием Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском городе Врбетиц, где в 2014 году произошел взрыв.

Гебрев ранее отрицал поставки в Украину после начала конфликта на востоке страны, отмечает New York Times. В письме от 23 апреля он сказал, что Emco в конце 2014 года подписала контракт с "авторизированными украинскими компаниями". Перед этим он отметил, что боеприпасы, хранящиеся на складе во Врбетице, не были выделены для поставок в Украину.

NYT, ссылаясь на бывшего и нынешнего украинского чиновников, отмечает, что Emco в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины.

Бывший чиновник заявил, что ящики с боеприпасами, предназначенными для Украины, были промаркированы как отправляющиеся в Таиланд, это было сделано, чтобы те, кто симпатизирует России, не смогли воспрепятствовать поставкам.

Емельян Гебрев сообщил газете, что Emco не занималась ложной маркировкой каких бы то ни было товаров на экспорт, пишет korrespondent.net

Гебрев, его сын и директор его фирмы были отравлены в 2015 году нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Болгария обвиняет в покушении трех россиян. В сентябре 2020 года прокуратура страны добавила их вторые имена, которые до этого упоминались в расследованиях СМИ, в ордеры на арест.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, они были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Утверждалось, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Также сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.

Словакия, Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности также выслали дипломатов. Глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что высланные сотрудники российской дипмиссии "действовали не так, как положено действовать дипломатам".

Ранее президент Чехии заявил, что выступит с чрезвычайным обращением по поводу инцидента во Врбетице.
 
 
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Гебрев ранее отрицал поставки украинской стороне после начала конфликта на Донбассе, отмечает New York Times.
 
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