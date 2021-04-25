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На какие специальности в этом году увеличат набор абитуриентов

25.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нынешнюю вступительную кампанию вузы планируют принять больше первокурсников. Если в прошлом году зачислили порядка 51 тыс. человек, то сейчас возьмут более 54 тыс

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

При этом количество выпускников 11-х классов по сравнению с 2020-м ожидается несколько меньше. Министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что приведенные прогнозные цифры вступительной кампании вполне оптимальны и создадут определенную конкурсную ситуацию для отбора лучших ребят.

— Мы пока еще не знаем, сколько молодых людей — выпускников предыдущих лет — решат поступать в вузы. Кроме того, надо учитывать и тех, кто захочет получить второе высшее образование, — отметил И. Карпенко. — Вместе с тем мы незначительно скорректировали цифры приема в пользу технико-технологических, химико-биологических и медицинских специальностей.

Также чуть больший набор ожидается на направления, связанные с IT в определенных сферах. Это профессии «на стыке наук» — высоких технологий и, к примеру, физики, биологии.

— Будет уменьшен прием абитуриентов на экономические и юридические специальности, частично — гуманитарные. Цифры согласованы и утверждены вузами, — прокомментировал министр.

Также глава профильного ведомства рассказал, будет ли увеличиваться стоимость обучения в высших учебных заведениях:

— Есть методика, по которой Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует возможное повышение цен на товары и услуги. Сфера образования не исключение. Однако сегодня этот вопрос не рассматривается. Да, были отдельные попытки вузов поднять планку. Договорились, что будем изыскивать внутренние ресурсы, повышения расценок пока не предвидится.

В период приемной кампании Министерство образования организует работу горячей линии. По телефону (+375 17) 222-43-12 можно будет звонить с 1 июня по 19 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнюю вступительную кампанию вузы планируют принять больше первокурсников. Если в прошлом году зачислили порядка 51 тыс. человек, то сейчас возьмут более 54 тыс
 
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