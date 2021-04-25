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Танкисты восстановили и опробовали на ходу раритетный Studebaker - видео

25.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Восстановлением раритетной американской машины Studebaker занимались специалисты бронетанковых подразделений Центрального военного округа, передает Минобороны России.

"Основой для ретроавтомобиля стал отечественный ЗиЛ-157. В ходе работ были воссозданы утраченные детали кузова, шасси и вооружения машины", - говорится в сообщении военного ведомства.

Реставраторы вернули раритетному грузовику его первоначальный облик, машина уже прошла ходовые испытания. Этот Studebaker осталось только покрасить, планируется, что он примет участие в параде 9 мая в Екатеринбурге.

Американские грузовики Studebaker, как и многое другое, поставлялись во время Второй мировой войны в СССР из США по ленд-лизу. Армейские водители любили эти машины за их мощность, грузоподъемность и простоту эксплуатации. На "Студерах", в частности, устанавливались знаменитые реактивные установки "Катюша".

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Грузовик прошел обкатку, его осталось только покрасить. Смотрите на видео, как возвращали к жизни грузовик времен Великой Отечественной войны.
 
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