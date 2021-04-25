«Попали под массированную волну репрессий». Власти Германии обеспокоены значительным ухудшением ситуации со свободой СМИ в Беларуси

Ситуация со свободой СМИ в Беларуси с 2020 года значительно ухудшилась, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос депутатов бундестага от фракции Левой партии (Die Linke) на тему немецко-белорусского сотрудничества до и после президентских выборов 9 августа 2020 года.





«Представители независимых СМИ, а также издательских домов попали под массированную волну репрессий», — отмечается в документе.

Кроме того, правительству известно, что белорусские сотрудники немецких СМИ в августе 2020 года задерживались, несмотря на наличие аккредитации. «Действительные аккредитации частично аннулировались, российские сотрудники немецких медиа депортировались с пятилетним запретом на въезд. В октябре аккредитации были лишены все журналисты. До настоящего времени новые аккредитации выдавались лишь отдельным гражданам Германии и стран ЕС. Белорусским сотрудникам немецких медиа по-прежнему препятствуют в получении новой аккредитации», — подчеркивает правительство ФРГ.

Сообщается также, что в 2021 году для международной телерадиокомпании «Немецкая волна» события в Беларуси и расширение предложения на белорусском языке будут приоритетом благодаря увеличению бюджетных дотаций и финансированию проекта, реализуемого внешнеполитическим ведомством ФРГ. Планируется открытие в Минске корпункта «Немецкой волны».

Как сообщалось, в «Индексе свободы прессы», который составляет международная организация «Репортеры без границ», Беларусь за последнйи год опустилась со 153-го на 158-е место (из 180) .

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