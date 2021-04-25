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Сможет ли «Рух» остановить «Шахтер»?
Источник материала: Навiны
Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Программа игрового дня:
В пятницу и субботу состоялось пять противостояний:
Турнирная таблица пока выглядит так:
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Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
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