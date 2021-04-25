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Сможет ли «Рух» остановить «Шахтер»?

25.04.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Сможет ли «Рух» остановить «Шахтер»?

Программа игрового дня:

  • «Ислочь» — БАТЭ (начало в 15:45);
  • «Шахтер» — «Рух» (17:45);
  • «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (20:45).

В пятницу и субботу состоялось пять противостояний:

  • «Сморгонь» — «Спутник» — 2:0;
  • «Славия» — «Слуцк» — 3:1;
  • «Динамо» (Бр) — «Витебск» — 0:0;
  • «Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1;
  • «Минск» — «Динамо» (Мн) — 1:3.

Турнирная таблица пока выглядит так:

  1. Шахтер —  15 очков (после 5 матчей);
  2. Динамо (Бр) — 12 (6);
  3. БАТЭ — 11 (5);
  4. Динамо (Мн) — 11 (6);
  5. Гомель — 10 (5);
  6. Рух — 9 (5);
  7. Ислочь — 9 (5);
  8. Минск — 8 (6);
  9. Витебск — 7 (6);
  10. Торпедо-БелАЗ — 6 (5);
  11. Энергетик-БГУ — 5 (6);
  12. Слуцк — 5 (6);
  13. Славия — 4 (6);
  14. Сморгонь — 4 (6);
  15. Спутник — 3 (6);
  16. Неман — 3 (6).

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сегодня тремя матчами завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
 
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