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На видео показали последствия пожара в багдадском госпитале для «ковидных», где погибли 27 человек (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в одном из госпиталей Багдада, предназначенном для лечения больных COVID-19, случился пожар. Согласно текущим данным, погибли 27 человек, 46 получили ранения. Всего в госпитале находилось 120 пациентов. Огонь распространялся в отделении интенсивной терапии для пациентов с легочной недостаточностью.
По предварительной
Премьер-министр Ирака сообщил прессе о начале расследования конкретных причин инцидента. В рамках расследования будут задержаны руководители больницы, ответственные за безопасность и работу медицинских систем.
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На видео показали последствия пожара в багдадском госпитале для «ковидных», где погибли 27 человек (видео)
Вчера вечером в одном из госпиталей Багдада, предназначенном для лечения больных COVID-19, случился пожар. Согласно текущим данным, погибли 27 человек, 46 получили...
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