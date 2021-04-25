На видео показали последствия пожара в багдадском госпитале для «ковидных», где погибли 27 человек (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в одном из госпиталей Багдада, предназначенном для лечения больных COVID-19, случился пожар. Согласно текущим данным, погибли 27 человек, 46 получили ранения. Всего в госпитале находилось 120 пациентов. Огонь распространялся в отделении интенсивной терапии для пациентов с легочной недостаточностью.

По предварительной версии , пожар случился из-за взрыва одного из кислородных баллонов. После возникновения пожара к месту направились свободные автомобили скорой помощи, на которых пациентов транспортировали в другие лечебные заведения.

Премьер-министр Ирака сообщил прессе о начале расследования конкретных причин инцидента. В рамках расследования будут задержаны руководители больницы, ответственные за безопасность и работу медицинских систем.