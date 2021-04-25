Петровская: «Многие выходили не собственно за Навального, а против беззакония»

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Обозреватель «Новой газеты» — о надежде на возрождение России.

— …Люди, которые выходили, многие (и они говорили это своими собственными словами) не собственно за Навального, а против беззакония, против вопиющей несправедливости, против невероятной жестокости и против того, чтобы человека вот так вот, на глазах у всего мира пытались, собственно говоря, загубить в то время, как он всего лишь требует допустить к нему врачей, — сказала Ирина Петровская в эфире Эха Москвы . — И главное требование было то же: врача ему, допустите к нему врачей!

И отчасти этот выход людей самых разных профессий и возрастов, пусть их, конечно, немного, но все равно он дает какую-то надежду на то, что, возможно, где-нибудь, когда-нибудь у нас будет и возрождение.

И люди преодолеют это безумное равнодушие, губительное, как в случае с отцом Федора, который умирал на глазах у людей в метро, и тот, кто был этому очевидец — англичанин, по-моему — сказал, как он был поражен именно тем, что люди идут мимо, не обращая ровным счетом никакого внимания на умирающего на их глазах человека.