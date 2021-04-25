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На пожаре в агрогородке под Лидой погибли два человека

25.04.2021 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два человека погибли в огне в Лидском районе накануне рано утром.

На пожаре в агрогородке под Лидой погибли два человека
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, трагедия случилась в частном доме в агрогородке Дитва. В ходе тушения пожара были обнаружены «самовольно проникшие в постройку погибшие граждане» (52 и 34 года).

Всего с начала года огонь унес жизни 302 человек (за аналогичный период прошлого года — 254).

 

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Два человека погибли в огне в Лидском районе накануне рано утром.
 
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